Шакира представила новый альбом в блестящем мини-платье (фото)

"Альбом мести" в очередной раз освещает личную жизнь Шакиры. Артистка разошлась с футболистом Жераром Пике в 2022 году.

47-летняя колумбийская певица Шакира отметила выход своего долгожданного альбома "мести" на концерте Seminole Hard Rock Live в Голливуде, штат Флорида. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда сцены появилась на публике в черном мини-платье, украшенном серебристой блестящей звездой и узорами.

На ногах знаменитости были черные ботинки на каблуках. Она уложила свои длинные волосы легкими волнами и сделала вечерний макияж, добавив к образу массивные браслеты.

В пятницу, 22 марта 2024 года, Шакира выпустила свой долгожданный 12-й альбом Las Mujeres Ya No Lloran, который переводится как "Женщины больше не плачут".

Шакира Фото: Getty Images

Фанаты назвали новый сборник колумбийской певицы "альбомом мести" испанскому футболисту Жерару Пике, который изменил ей со студенткой Кларой Чиа Марти, о чем стало известно летом 2022 года.

Шакира Фото: Getty Images

Ранее артистка отказалась менять тексты песен в своих новых релизах о бывшем возлюбленном, объяснив, что она имеет "право работать над своими эмоциями через музыку" и не будет менять последние треки.

Шакира Фото: Getty Images

Шакира и 37-летний испанский футболист объявили о разрыве после 11 лет совместной жизни в июне 2022 года. У пары подрастает двое сыновей — 11-летний Милан и девятилетний Саша.

Шакира и Жерар Пике Фото: Getty Images

В августе 2023 года сообщалось, что новая девушка Пике переехала в дом, который он когда-то делил с Шакирой в Барселоне.

Напомним, Шакира подогрела слухи о романе с известным актером.

Также Фокус писал об опровержении теории, будто Шакира "поймала" Жерара Пике на изменах из-за банки варенья.