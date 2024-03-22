Шакира представила новый альбом в блестящем мини-платье (фото)
"Альбом мести" в очередной раз освещает личную жизнь Шакиры. Артистка разошлась с футболистом Жераром Пике в 2022 году.
47-летняя колумбийская певица Шакира отметила выход своего долгожданного альбома "мести" на концерте Seminole Hard Rock Live в Голливуде, штат Флорида. Об этом пишет Daily Mail.
Звезда сцены появилась на публике в черном мини-платье, украшенном серебристой блестящей звездой и узорами.
На ногах знаменитости были черные ботинки на каблуках. Она уложила свои длинные волосы легкими волнами и сделала вечерний макияж, добавив к образу массивные браслеты.
В пятницу, 22 марта 2024 года, Шакира выпустила свой долгожданный 12-й альбом Las Mujeres Ya No Lloran, который переводится как "Женщины больше не плачут".
Фанаты назвали новый сборник колумбийской певицы "альбомом мести" испанскому футболисту Жерару Пике, который изменил ей со студенткой Кларой Чиа Марти, о чем стало известно летом 2022 года.
Ранее артистка отказалась менять тексты песен в своих новых релизах о бывшем возлюбленном, объяснив, что она имеет "право работать над своими эмоциями через музыку" и не будет менять последние треки.
Шакира и 37-летний испанский футболист объявили о разрыве после 11 лет совместной жизни в июне 2022 года. У пары подрастает двое сыновей — 11-летний Милан и девятилетний Саша.
В августе 2023 года сообщалось, что новая девушка Пике переехала в дом, который он когда-то делил с Шакирой в Барселоне.
Напомним, Шакира подогрела слухи о романе с известным актером.
Также Фокус писал об опровержении теории, будто Шакира "поймала" Жерара Пике на изменах из-за банки варенья.