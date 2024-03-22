Телохранитель-герой, который спас принцессу Анну от похищения, рассказал о нападении

Джим Битон пять лет охранял принцессу Анну. А спустя полвека после нападения наконец рассказал, как все было.

50 лет назад некий Ян Болл пытался похитить принцессу Анну, дочь королевы Елизаветы. Но это ему не удалось, сама принцесса сохранила присутствие духа, а ее телохранитель сумел отразить нападение. Теперь Джим Битон впервые рассказал о преступлении, которое когда-то всколыхнуло всю Британию. Об этом пишет Daily Mail.

Телохранитель-герой рассказывает, что в его руке все еще остался осколок пули, застрявший там после того, как в него трижды стреляли, пока он пытался защитить принцессу в ночь на 20 марта 1974 года.

Разбитый автомобиль принцессы и машина преступника

За свой героизм Джим Битон был награжден Георгиевским крестом.

81-летний Битон был инспектором столичной полиции и пять лет служил телохранителем Анны.

Ян Болл устроил засаду на Энн, когда ее и ее тогдашнего мужа капитана Марка Филлипса поздно ночью везли по Лондону. Пара возвращалась в Букингемский дворец после посещения благотворительного кинопоказа.

Болл трижды выстрелил в Битона после того, как пистолет телохранителя заклинило, но ему удалось спастись, когда проходящий мимо бывший боксер Ронни Рассел ударил стрелка кулаком по голове.

Битон рассказал, что нападавший выстрелил ему в грудь. И отметил, что в его руке все еще остается осколок. Даже сейчас, спустя полвека после происшествия.

Принцесса Анна навещает Джима Битона в больнице Фото: Getty Images

Он добавил: "Мы проехали примерно три четверти пути до торгового центра, и перед нами остановилась эта белая машина. Этот парень Ян Болл, водитель белой машины, вернулся к королевскому авто. И тут он выстрелил мне в грудь. Я попытался выстрелить в него из пистолета, но промазал, а затем пистолет заклинило".

По словам Битона, Болл направил свой пистолет на принцессу Анну и сказал: "Брось пистолет, или я пристрелю ее".

"Он выстрелил в тот момент, когда моя рука поднялась вверх и пуля попала мне в руку. Мы вышибли заднюю дверь и Болл выстрелил мне в живот", — вспоминает бывший телохранитель.

В итоге Болла обезвредили случайный прохожий Ронни Рассел, который стукнул его по голове и офицер Питер Эдмондс, который повалил его на землю. Сама принцесса не пострадала. Но Болл успел ранить еще несколько людей, в том числе фотографа, который ждал машину принцессы, чтобы сделать фото.

Интересно, но когда Болл сказал Анне, что собирается похитить ее, и приказал ей выйти из машины, принцесса якобы ответила: "Маловероятно, черт возьми!".

Новости о попытке похищения принцессы Фото: Соцсети

В итоге все пострадавшие оправились и вернулись к своей работе. А Ян Болл признал себя виновным в покушении на убийство и похищении людей и до сих пор находится в заключении в больнице Бродмур в соответствии с Законом о психическом здоровье.

Говоря в 1984 году о попытке покушения на ток-шоу Майкла Паркинсона, Анна рассказала, что была "скрупулезно вежлива" с нападавшим, потому что было "глупо быть слишком грубой на этом этапе".

Сам Битон рассказывал, что после инцидента, охранять королевскую семью стали тщательней.

А протокол допроса Болла обнародуют только в 2048 году.

Впрочем, известно, что в полиции он сказал, что готовил похищение принцессы много лет. Он хотел потребовать за нее выкуп в три миллиона фунтов стерлингов. И он не раскаивался в том, что подстрелил троих мужчин.

Напомним, ранее Фокус писал о нападениях на членов королевской семьи. В свое время еще принца Чарльза ударили цветком в Риге. А королеву Елизавету забросали яйцами в Новой Зеландии.