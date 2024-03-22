Диетолог назвала 5 лучших продуктов для роста ногтей и волос

Волосы и ногти — это отражение нашего здоровья, поэтому чтобы поддерживать их красоту недостаточно только качественного ухода, нужно заботиться о них изнутри. Эксклюзивно для Фокуса диетолог Алина Дяченко рассказывает, какую роль в здоровье волос играет питание, и что нужно есть, чтобы иметь блестящую шевелюру и крепкие ногти.

Сбалансированное питание, здоровый образ жизни и правильный уход играют ключевую роль в поддержании красоты волос и прочности ногтей. Поэтому продукты на вашей тарелке не менее важны, особенно весной. когда волосы нуждаются в питании и восстановлении. Диетолог Алина Дяченко рассказала Фокусу о топ 5 продуктах, которые способствуют росту волос и ногтей.

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Жирная рыба

Фото: Freepik

Диетолог отмечает, что жирная рыба, такая как лосось, сардины, скумбрия, сельдь, является отличным источником незаменимых жирных кислот (НЖК), в частности, эйкозапентаеновой кислоты (ЭПК) и докозагексаеновой кислоты (ДГК), которые играют важную роль в укреплении структуры волос и ногтей, ведь участвуют в процессах клеточной мембранной функции. Кроме того, омега-3 жирные кислоты обладают антиоксидантными свойствами, которые помогают уберечь волосы и ногти от повреждений.

Научные исследования также подтверждают, что регулярное потребление жирной рыбы способствует улучшению внешнего вида волос и ногтей, здоровому росту, уменьшению ломкости и потери волос, а также повышению их естественного блеска и силы.

Орехи и семена

Фото: Pixabay

Разнообразные орехи и семена — являются важными источниками многих питательных веществ, способствующих здоровью и росту волос и ногтей. Они содержат цинк, который играет ключевую роль в укреплении структуры волос и ногтей. Цинк участвует в синтезе белков и ДНК, что очень важно для роста клеток. Селен помогает бороться с окислительным стрессом, который приводит к повреждению волос и ногтей. Он также способствует выработке антиоксидантов, что обеспечивает защиту клеток от вредного воздействия свободных радикалов.

Витамин E помогает сохранить волосы и ногти от повреждений, вызванных свободными радикалами, а также поддерживает здоровое кровообращение, что важно для доставки необходимых питательных веществ к волосам и ногтям.

"Орехи и семена также содержат омега-3 жирные кислоты, которые улучшают структуру волос и ногтей, уменьшают ломкость и улучшают их внешний вид. Пусть в Вашем рационе будут разнообразные орехи и семена для обеспечения необходимых питательных веществ", — советует Алина Дяченко.

Грецкий орех, миндаль, фундук, фисташки, семена чиа, подсолнечника, кунжут — все это идеальное полезное дополнение к вашему рациону. Орехи можно есть на перекус (желательно не превышая норму, так как они калорийные, достаточно до 30 г на порцию), добавлять их и семена в салаты, бутерброды и смузи.

Яйца

Фото: Pixabay

Яйца богаты биотином, который играет ключевую роль в метаболизме жиров, углеводов и аминокислот, что необходимо для здорового роста и структуры волос и ногтей. Они содержат большое количество белка, который является строительным материалом для волос и ногтей. Витамин D, содержащийся в яйцах, влияет на функционирование фолликул волос и поддерживает их здоровый рост. Витамин А необходим для регенерации кожи и обеспечивает здоровье ногтей, а также способствует здоровому росту волос. Яйца также содержат различные витамины группы B, которые регулируют рост и структуру волос и ногтей.

Овощи и фрукты

Фото: Freepik

Витамин C помогает сохранить волосы и ногти от повреждений, вызванных свободными радикалами. Он также поддерживает синтез коллагена, который важен для здоровья кожи и волос.

"Апельсины, грейпфруты, киви, болгарский перец, брокколи и брюссельская капуста, являются прекрасными источниками витамина C. Поэтому старайтесь ежедневно употреблять какой-то из этих продуктов, чтобы получать порцию необходимого витамина.", — говорит диетолог.

Фрукты и овощи, такие как морковь, сладкий перец, манго и шпинат, содержат большие количества бета-каротина, который в организме превращается в витамин A, способствующий здоровью волос и ногтей.

Фрукты, такие как авокадо и киви, а также овощи, такие как шпинат и брокколи, являются источниками витамина E, который защищает клетки от окислительного стресса и способствует здоровью волос и ногтей.

"Также поддерживать здоровье кожи и волос помогает бета-каротин. Фрукты и овощи красного, оранжевого и желтого цветов, такие как морковь, цуккини, помидоры и манго, содержат значительное количество бета-каротина, поэтому стоит обязательно включать их в свой рацион", — советует Алина Дяченко.

Нежирное мясо

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Мясо является высококачественным источником белка, который является строительным материалом для волос и ногтей. Белок состоит из аминокислот, необходимых для синтеза кератина, основного белка, из которого состоят волосы и ногти. Мясо содержит гемовое железо, которое лучше усваивается организмом по сравнению с негемовым железом, содержащимся в растительных источниках.

Диетолог отмечает, что железо необходимо для транспорта кислорода к фолликулу волос и клеткам кожи, обеспечивая их здоровый рост.

"Мясо — отличный источник цинка, который участвует в процессах синтеза белков и ДНК, что критически важно для роста клеток. Кроме того, мясо содержит витамины группы B, которые способствуют здоровью волос и ногтей, регулируя их рост и структуру", — отмечает диетолог.

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