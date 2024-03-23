Как украсить интерьер к Пасхе: на что обращать внимание при выборе декора

Декорирование квартиры, дома, участка возле дома к Пасхе имеет особое значение для этого праздника, особенно для детей.

Пасха, которую католики будут праздновать уже в следующее воскресенье, 31 марта, — это время, когда природа оживает, отмечая свое весеннее возрождение. Кроме того, это праздник, окутывающий нас теплом и светлой радостью. Поэтому декорирование квартиры, дома, участка возле дома к празднику имеет особое значение. Вместе с дизайнерами сайта portes.ua предлагаем вам идеи, которые помогут создать пасхальное настроение в каждом уголке вашего дома.

Главные праздничные символы

Тут идеально подойдут гармонирующие с природой элементы: натуральные материалы, картон, бумага, бисер, нитки и перья птиц.

Пасхальные атрибуты:

цыплята и курочки;

петушки;

кролики;

деревья;

венчики;

яйца;

гирлянды;

свечи.

Фото: unsplash.com Фото: unsplash.com

Оформление интерьера

Праздничное настроение можно создать, начиная с украшения входной двери пасхальным венком. Его легко изготовить из картонной основы, прикрепив к ней с помощью клеевого пистолета ленточные банты, крупные бусины, искусственные цветы и зелень. Выбирайте материалы в весенних оттенках: зеленом, светло-розовом, желтом, красном.

Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com Фото: unsplash.com

Также можно создать пасхальное дерево, взяв красивую ветку, поставив в вазу и украсив декоративными яйцами. Их можно украсить техникой декупажа, квиллинга, аппликации или бисероплетения, добавив фигурки кроликов, цыплят и птиц.

Фото: unsplash.com

Создать гирлянду из бумаги и крепких нитей не сложно, а из крепкого картона можно вырезать большие фигурки кроликов. Веселая семейка цыплят с наседкой и петушком станет отличным декором. Изготовить их можно из ткани, бумаги или купить маленькие игрушки и разместить в гнездышке, сделанном из ивовых веток, соломы или сухой травы. Композицию можно украсить окрашенными перьями или сушеницами.

Фото: unsplash.com Фото: unsplash.com

При обрезке деревьев в саду возьмите несколько живых веточек и поставьте их в воду. К празднику на них распустятся листики. Дополните букеты в красивых вазах весенними цветами и мягкими игрушками, расставив по комнатам. Пасхальные яйца можно разместить в цветочных горшках с комнатными растениями.

Фото: unsplash.com Фото: unsplash.com

Идеи для оформления праздничного стола

Маленькие цветы, вложенные в пустые яичные скорлупки, могут стать волшебным украшением стола. Пасхальное печенье, выпеченное в форме птиц, зайчиков или цыплят, станет приятным сюрпризом как для детей, так и для взрослых. Оно может быть размещено на элегантном блюде или подано на подносе. Также можно подвесить печенье на ниточках к веткам. Ивовые веточки с мягкими котиками можно поставить в низкие узкие вазы и расположить по всей поверхности стола, дополнив их свежими цветами.

Фото: unsplash.com Фото: unsplash.com

Создайте милые корзинки из папье-маше или нитей, укрепленных клеем ПВА на воздушном шаре. В них вы можете разместить пасхальные яйца с миниатюрными фигурками животных и птичек.

Разместите на стол свечи в необычных подсвечниках.

Фото: unsplash.com

Салфетки можно скрутить в форме морковки или заячьих проушин. Одноцветные пасхальные яйца выложите слоями в прозрачной посуде, разделяя их по цвету. К каждому пасхальному яйцу привяжите тонкую ленту с пожеланием, напечатанным на бумаге.

Фото: unsplash.com Фото: unsplash.com

Главными блюдами на пасхальном столе, конечно, остаются пасхальные куличи и пасхальные яйца.

Эффектные способы подачи:

разместите на красивом блюде, под которым можно положить венчик;

в корзине, сплетенной из ивовых веточек или виноградной лозы;

в декорированной шляпе или цилиндре фокусника;

в "гнездышке", выстланном бумагой, искусственной или натуральной зеленью.

Фото: unsplash.com

Не бойтесь экспериментировать и раскрывать свою креативность, украшая дом к Пасхе. Пусть ваши идеи и фантазии принесут радость и тепло в ваш дом.

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