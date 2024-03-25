Княгиня Монако Шарлен вышла в свет в блестящем комбинезоне (фото)

Монаршая персона выбрала наряд от ливанского дизайнера. Они с мужем посетили гламурное событие в Монте-Карло.

Княгиня Монако Шарлен появилась в блестящем эффектном образе, когда вышла на публику вместе с мужем Альбером. Об этом пишет Daily Mail.

Супруга князя Альбера II была в украшенном драгоценностями золотистом комбинезоне с пайетками ELIE SAAB, когда супруги посетили гламурный бал роз в Монте-Карло. К вечернему образу бывшая пловчиха добавила лаконичный клатч (также от ливанского дизайнера).

Княгиня и князь Монако Фото: Getty Images

Мама двоих детей также держала в руках букет красных и розовых цветов, когда она прибыла на "Disco Bal de la Rose Monaco", организованный Кристианом Лубутеном.

Княгиня и князь Монако Фото: Getty Images

В частности, жена князя Альбера II дебютировала с новой прической. Она продемонстрировала более выраженную челку.

Княгиня Шарлен Фото: Getty Images

Несколько месяцев назад монаршая персона поразила поклонников, сменив свои фирменные светлые пряди на теплый каштановый оттенок. Впрочем, впоследствии Шарлен снова вернулась к платиновому блонду.

Княгиня Шарлен Фото: fondationprincessecharlene\Instagram

"Княгиня Монако Шарлен впервые за 10 лет посещает Bal de la Rose в золотом комбинезоне ELIE SAAB, подходящем к тематике вечерней дискотеки", — отреагировал Эли Сааб на появление Шарлен в его наряде.

Княгиня Шарлен

Напомним, княгиня Шарлен вышла на публику в деловом брючном костюме.

Также Фокус писал о сходстве княгини Монако Шарлен и Грейс Келли.