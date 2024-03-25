"В 50 мне плевать": Гвинет Пэлтроу призналась, как относится к мнению окружающих

Артистка уделяет особое внимание правильному питанию. Пэлтроу ведет здоровый образ жизни, но иногда позволяет себе немного "расслабиться".

Американская актриса, обладательница премий "Оскар", "Золотой глобус" и "Эмми", Гвинет Пэлтроу рассказала, что ей теперь "наплевать" на мнение других людей. Она призналась, что живет так, как хочет: ей нравится смотреть реалити-шоу и есть еду на вынос, сообщает Daily Mail.

51-летняя знаменитость основала свою империю Goop стоимостью 200 миллионов фунтов стерлингов в 2008 году и с тех пор за ней закрепилась репутация человека со здоровым образом жизни. Гвинет рассказала, что даже она неравнодушна к тому, чтобы провести день, свернувшись калачиком на диване, поглощая еду на вынос и смотря весь день напролет реалити-шоу.

На протяжении многих лет Goop подвергался справедливой критике. В 2018 году Гвинет выплатила компенсацию в размере 145 000 долларов США (5 654600 — ред.) в связи с необоснованными утверждениями о том, что нефритовые яйца ее компании помогают сбалансировать гормоны.

Но теперь актриса призналась, что с тех пор, как в 2022 году ей исполнилось 50 лет, ее все меньше и меньше волнует, что о ней говорят люди. "Мне плевать, мне все равно, мне исполнилось 50, мне плевать, что кто-то думает", — сказала она.

Гвинет Пэлтроу Фото: goop

Весь свой образ она построила на здоровье и исцелении, уделяя особое внимание правильному питанию, балансированию кишечного микробиома, уменьшению воспалений, голоданию и отказу от рафинированного сахара. Но Гвинет все еще может отказаться от этого и провести "день безделья и нездоровой еды".

"Я люблю по воскресеньям ничего не делать, смотреть мусорные телевизоры, не готовить ужин и не заказывать еду. Мне действительно нужен один неряшливый день", — поделилась Пэлтроу.

Актриса считает, что лимонная вода, холодное купание, звуковые ванны и грибы "действительно исцеляют". Кроме этого, ее режим здоровья включает в себя употребление большого количества "вареных овощей, всех видов белков и полезных углеводов".

Недавно, 22 марта сообщалось, что Гвинет Пэлтроу взяла ипотеку 22 миллиона долларов на ремонт своего дома. Актриса сдает свою недвижимость в аренду. Не всем соседям понравился результат работы дизайнеров.