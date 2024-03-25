Брэдли Купер и Джиджи Хадид сходили на свидание в Нью-Йорке (фото)

Для выхода звездная пара выбрала темные куртки. Они посетили бродвейский спектакль.

49-летний американский актер Брэдли Купер и 28-летняя модель Джиджи Хадид наслаждались бродвейским свиданием накануне. Об этом пишет Daily Mail.

Влюбленные держались за руки, выходя из шоу "Суини Тодд: Демон-цирюльник с Флит-стрит" в Нью-Йорке.

И актер, и звезда подиумов были в черных кожаных куртках, а Брэдли говорил по мобильному телефону, пока они выходили из театра.

Брэдли Купер и Джиджи Хадид

Модель палестинского происхождения появилась в горчичных плиссированных брюках с высокой талией и коричневом топе в тон, надетом поверх белой блузки.

Коричневый пояс подтягивал наряд. Джиджи также носила черный клатч и лоферы.

Избранница Брэдли Купера продемонстрировала свою новую прическу, ведь недавно она сделала каре.

Джиджи Хадид и Брэдли Купер

Звезда глянца добавила в качестве аксессуаров золотые серьги-кольца и ожерелье.

Между тем исполнитель главной роли в фильме "Маэстро" надел серую шапочку и бежевый шарф поверх куртки и темных брюк. Актер носил очки с серебристой оправой.

О новом романе Купера и Хадид стало известно осенью 2023 года. После этого их много раз замечали на свиданиях, однако официально знаменитости не комментируют свою личную жизнь.

Напомним, Брэдли Купер вышел на красную дорожку "Оскара-2024" с мамой.

Также Фокус писал о другом свидании Брэдли Купера и Джиджи Хадид.