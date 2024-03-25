Какого цвета одежду выбрать — стилист рассказала о цветовых сочетаниях, которые будут в тренде весной-летом 2024 (фото)
Мода, стиль и тренды напрямую связаны с цветом, гармоничным сочетанием и оттенками. С приходом нового сезона, дизайнеры и стилисты готовят новые вариации и подборки возможных сочетаний и трендов, которые будут гармонично подходить под тот или иной год, сезон, погоду и тому подобное.
Первый месяц весны уже подходит к концу, а это значит, что до лета все меньше времени. Именно поэтому время узнать, какие цветовые сочетания будут в тренде весна-лето 2024. Подробнее рассказала персональный стилист.
Персиковый
По версии Pantone, персиковый будет самым популярным цветом года. По словам стилиста, цвет откровенно теплый, поэтому соответственно, лучше подойдет девушкам с теплой колористикой.
"Осторожно, если у вас желтая кожа! Он это подчеркнет",- отмечает стилист.
По ее словам, этот цвет очень гармонично смотрится в сочетании с другими цветами, например, с коричневым, молочным, сиреневым, бирюзовым, оранжевым или желтым.
Белый
Белый — шикарный способ сделать свой гардероб немножко статуснее. По словам стилиста, чистый белый оттенок подходит барышням с кожей без выразительных нюансов. Потому что имеет он свойство подчеркивать все пигментные пятна и синяки. Она отмечает, что это — цвет без цвета, поэтому носить его можно с чем угодно.
Синий. Яркий электрик, глубокий индиго
Стилист отмечает, что оттенок электрик имеет такое же свойство подчеркивать нюансы на коже, как чистый белый, поэтому с ним лучше использовать легкое тональное средство. А вот мягкие оттенки голубого и синего невероятно корректируют синяки под глазами.
Она отмечает, что яркий электрик, глубокий индиго можно миксовать с белым, оранжевым, красным, голубым, зеленым, черным, шоколадным и желтым.
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Марсала и Бордо
По словам стилиста в 2024 году все цвета похожие на бордовый оттенки будут в тренде. Однако, она отмечает, что эти оттенки откровенно старят.
"Если вы дама статусного возраста — максимально осторожно с этими цветами",- отмечает стилист.
Сочетать марсала и бордо она рекомендует с коричневым, молочным, зеленым, фиолетовым, желтым и розовым цветами.
Нежный лимонный цвет
"Светлый, как молодые ростки, но такой коварный. Он может сделать ваше лицо довольно болезненным. Поэтому, лучше добавлять яркую помаду к макияжу. Хорошо будет смотреться на коже с загаром и с розовым подтоном. А вот барышням с желтым тоном снова не повезло. Будет подчеркивать недостатки кожи",- отмечает стилист.
Нежный лимонный цвет в сезоне весна-лето лучше сочетать с розовым, голубым, темно-зеленым, сиреневым, бежевым, белым, серым цветами.
Красный
Стилист также рассказала, что красный цвет все еще останется с нами в новом сезоне, но по чуть-чуть он начинает приедаться, поэтому лучше быть осторожными с покупками в этих цветах.
"В актуальном именно классический вариант красного. Поэтому можно независимо от цветотипа",- добавляет стилист.
По ее советам, носить красный в этом сезоне можно с белым, синим, черным, серым, зеленым и розовым.
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