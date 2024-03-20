8 трендовых моделей купальников, которые будут в моде в 2024 году (фото)

До лета осталось два месяца, а это значит, что в ленте социальных сетей все меньше фото с горнолыжных курортов, которые вскоре полностью заменят фото в купальниках.

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Сюрприз! Если вы пропустили что на улице уже почти закончился первый месяц весны. Это может означать только одно: сезон купания близко. Независимо от того, забронировали ли вы уже первые летние каникулы, самое малое, что вы можете сделать, это начать планировать свой гардероб для этого отпуска. О том, какие купальники будут в тренде в 2024 году рассказало издание ЕІІе.

Кокетка Фото: elle.com

Кокетка, продолжение

Это везде — от моды до декора, от наших телефонов до наших волос и нашей обуви. А теперь наши купальники. Феномен кокетки (она же одержимость ультраженской эстетикой) будет продолжаться, никого не удивляя, до лета. Будьте готовы увидеть множество бантов, детского розового цвета, рюшей.

Майо Мания Фото: elle.com

Майо Мания

Сплошные купальники — это легкая классика, но благодаря эффекту Софии Ричи и элегантному возвращению Памелы Андерсон в центре внимания они снова в тренде.

Блестящие украшения Фото: elle.com

Блестящие украшения

Прикреплены цепочки на талии или другие блестящие безделушки, чтобы вы могли блестеть на солнце. Или же обратите внимание на купальники в которые уже встроены украшения и аксессуары.

Бандо Фото: elle.com

Бандо

Возвращение эстетики 70-х. Бандо также вернулись. Они легкие для лета и соответствуют возрождению бохо-шика.

Минимализм 90-х Фото: elle.com

Минимализм 90-х

Минималистичные формы, четкие линии и однотонные цвета (например, черный, любимый) — это, как правило, классика моды, но они особенно приятны в купальниках. Классические высокие бедра, дерзкий низ всегда будет в моде, но в этом году, в частности, будет огромный спрос на низкую посадку 90-х.

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Скульптурная форма Фото: elle.com

Скульптурная форма

Купальники с большим покрытием никогда не считались самыми стильными или крутыми. Однако не в этом году. Больше брендов сосредотачиваются на элементах коррекционной одежды, которые можно незаметно вставить в купальник с помощью компрессионных тканей и намеренной конструкции. Эти элементы предлагают необходимую поддержку и желаемые эффекты скульптуры, которые могут повысить уверенность любого.

Цвета природы

Яркие неоновые купальники могли быть популярными в 2010-х, но не в этом десятилетии. В этом году купальники — это естественные цвета: синие, зеленые, коричневые и нейтральные. Просто подумайте о том, в какой среде вы окажетесь: вода, песок и тропическая листва.

Возрождение

Для тех, кто не привержен тонкой эстетике, максимализм возвращается, и веселые принты не являются исключением. Будь то на пляже, у озера или у бассейна, смелый узор обязательно будет выделяться. В следующем сезоне мы видим великолепные тропические, ботанические и экзотические принты с яркой бирюзой и кораллами на закате.

Напомним, ранее мы писали, 51-летняя София Вергара продемонстрировала подтянутое тело в зеленом купальнике. Кроме этого, Фокус писал, Тина Кунаки продемонстрировала фигуру в белоснежном купальнике.