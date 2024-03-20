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Стиль жизни

8 трендовых моделей купальников, которые будут в моде в 2024 году (фото)

Купальники, которые будут в тренде
Фото: Getty | Купальники, которые будут в тренде

До лета осталось два месяца, а это значит, что в ленте социальных сетей все меньше фото с горнолыжных курортов, которые вскоре полностью заменят фото в купальниках.

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Сюрприз! Если вы пропустили что на улице уже почти закончился первый месяц весны. Это может означать только одно: сезон купания близко. Независимо от того, забронировали ли вы уже первые летние каникулы, самое малое, что вы можете сделать, это начать планировать свой гардероб для этого отпуска. О том, какие купальники будут в тренде в 2024 году рассказало издание ЕІІе.

Кокетка Fullscreen
Кокетка
Фото: elle.com

Кокетка, продолжение

Это везде — от моды до декора, от наших телефонов до наших волос и нашей обуви. А теперь наши купальники. Феномен кокетки (она же одержимость ультраженской эстетикой) будет продолжаться, никого не удивляя, до лета. Будьте готовы увидеть множество бантов, детского розового цвета, рюшей.

Майо Мания Fullscreen
Майо Мания
Фото: elle.com

Майо Мания

Сплошные купальники — это легкая классика, но благодаря эффекту Софии Ричи и элегантному возвращению Памелы Андерсон в центре внимания они снова в тренде.

Блестящие украшения Fullscreen
Блестящие украшения
Фото: elle.com

Блестящие украшения

Прикреплены цепочки на талии или другие блестящие безделушки, чтобы вы могли блестеть на солнце. Или же обратите внимание на купальники в которые уже встроены украшения и аксессуары.

Бандо Fullscreen
Бандо
Фото: elle.com

Бандо

Возвращение эстетики 70-х. Бандо также вернулись. Они легкие для лета и соответствуют возрождению бохо-шика.

Минимализм 90-х Fullscreen
Минимализм 90-х
Фото: elle.com

Минимализм 90-х

Минималистичные формы, четкие линии и однотонные цвета (например, черный, любимый) — это, как правило, классика моды, но они особенно приятны в купальниках. Классические высокие бедра, дерзкий низ всегда будет в моде, но в этом году, в частности, будет огромный спрос на низкую посадку 90-х.

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Скульптурная форма Fullscreen
Скульптурная форма
Фото: elle.com

Скульптурная форма

Купальники с большим покрытием никогда не считались самыми стильными или крутыми. Однако не в этом году. Больше брендов сосредотачиваются на элементах коррекционной одежды, которые можно незаметно вставить в купальник с помощью компрессионных тканей и намеренной конструкции. Эти элементы предлагают необходимую поддержку и желаемые эффекты скульптуры, которые могут повысить уверенность любого.

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Фото: elle.com

Цвета природы

Яркие неоновые купальники могли быть популярными в 2010-х, но не в этом десятилетии. В этом году купальники — это естественные цвета: синие, зеленые, коричневые и нейтральные. Просто подумайте о том, в какой среде вы окажетесь: вода, песок и тропическая листва.

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Фото: elle.com

Возрождение

Для тех, кто не привержен тонкой эстетике, максимализм возвращается, и веселые принты не являются исключением. Будь то на пляже, у озера или у бассейна, смелый узор обязательно будет выделяться. В следующем сезоне мы видим великолепные тропические, ботанические и экзотические принты с яркой бирюзой и кораллами на закате.

Напомним, ранее мы писали, 51-летняя София Вергара продемонстрировала подтянутое тело в зеленом купальнике. Кроме этого, Фокус писал, Тина Кунаки продемонстрировала фигуру в белоснежном купальнике.