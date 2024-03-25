Дочь Анджелины Джоли переезжает к Брэду Питту — СМИ

Брэд Питт обрадовался решению дочери и уже в ожидании воссоединения с ней. Зато решение дочери не очень понравилось Анджелине Джоли.

17-летняя дочь голливудской пары Анджелины Джоли и Брэда Питта, Шайло Джоли-Питт приняла решение переехать в роскошное поместье своего отца. Такую информацию сообщило издание IN TOUCH WEEKLY ссылаясь на информацию приближенных к семье лиц

В частности, инсайдеры утверждают, что вскоре девочке исполняется 18 лет и она мечтает достигнув совершеннолетия воссоединиться с отцом. Девушка будет жить в поместье Los Feliz стоимость которого 8,3 миллиона долларов.

Что обусловило такое решение девушки точно не известно, однако источники утверждают, что это никак не связано с конфликтами между дочерью и матерью. Кроме этого, ни для кого не секрет, что с детства Шайло была папиной дочкой и обожала своего отца.

Инсайдеры отмечают, что такой сценарий по душе Брэду, ведь наконец осуществилась его мечта о воссоединении с детьми, которых они с Джоли делят много лет.

Шайло Питт Фото: Скриншот

Зато 48-летняя актриса не очень обрадовалась такому решению дочери, ведь в течение 8 лет она судится с Брэдом по опеке над детьми, а дочь добровольно сможет принимать решения, поскольку станет совершеннолетней.

"Конечно, Анджелина не была счастлива, но она знает, что Шайло теперь взрослая и может принимать собственные решения", — пишет издание.

Стоит отметить, что Брэд живет в нескольких кварталах от комплекса Анджелины, поэтому девушка в любое время может наведаться в гости к матери, своим братьям и сестрам.

Стоит отметить, что Анджелина и Брэд начали встречаться с 2005 года. Уже через год у них родилась дочь. уже через четыре года ( в 2010 году) пара официально поженилась. На это их уговорили шестеро их детей: пара воспитывает Захару из Эфиопии, Медокса из Камбоджи, Пакса из Вьетнама, а также своих биологических детей — дочь Шилох-Нувель и двойняшек Нокса и Вивьен.

Пара пробыла в браке 11 лет, однако в 2016 году стало известно, что пара разводится. Все это время между парой продолжаются конфликты и суды по разделу их детей и имущества.

Напомним, ранее мы писали, Анджелина Джоли потерпела поражение в суде от Брэда Питта. Кроме этого, Фокус писал, что Брэд Питт влюблен в Инес де Рамон.