Известная украинская блогерша оказалась в реанимации с инсультом

Анита Соловей призналась, что еще месяц назад оказалась в реанимации, поскольку перенесла тяжелую болезнь.

Известная 29-летняя украинская блогерша Анита Соловей, которая на месяц исчезла из инфопространства, призналась, что перенесла инфаркт мозга (ишемический инсульт). Произошло это 20 февраля во время записи очередного вебинара призналась блогерша в своем инстаграме.

Блогерша в течение месяца находилась на лечении и не выходила на связь. В частности, она находилась в реанимации, пока ее состояние не стабилизировалось. Сейчас же она продолжает заниматься своим здоровьем и выясняет вероятные причины, которые могли привести к ишемическому инсульту.

"Мы сейчас до конца еще не знаем причины. Я жду еще на несколько генетических исследований. Я буду рассказывать в процессе, какая могла быть причина. Сейчас есть статистика, что инсульт молодеет. Мы сейчас ищем, почему со мной это могло произойти", — рассказала блогерша.

Анита Соловей отметила, что до сих пор не понимает, почему это случилось с ней, ведь она не волновалась, была выспавшейся, ведет здоровый образ жизни, не пьет, не употребляет спиртные напитки, или другие вредные вещества. Сейчас блогерша хочет направить свои силы, чтобы выяснить, что все же привело к болезни.

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Анита Соловей

Сейчас состояние блогера стабильное, однако из-за болезни, она частично потеряла зрение. Часто во время ишемического инсульта люди теряют определенные функции организма, к счастью, у девушки нормально функционируют конечности, тело и лицо.

По совету врачей, девушка решила вернуться в свой блог, ведь, как утверждают специалисты, после недуга у нее могут развиться депрессивные расстройства. Чтобы этого не произошло ей рекомендуют возобновить свою деятельность.

Стоит отметить, что за контентом Аниты Соловей в инстаграме следит 380 тысяч подписчиков.

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