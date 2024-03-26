Колени выше: 5 упражнений, которые помогут похудеть и укрепить мышцы ног

Если вы хотите похудеть и улучшить качество своего тела, воспользуйтесь эффективными упражнениями, которые можно выполнять во время пробежки. Тем более сильные красивые ноги — острая необходимость, так как приближается лето.

Все знают о влиянии бега на укрепление мышц ног, но если добавить к нему упражнения с подъемом коленей, то вы получите еще больше преимуществ. Это может показаться очень просто, но упражнение требуют большого количества энергии, заставляя ваше сердце биться чаще, одновременно задействуя корпус и нижнюю часть тела. Обязательно включите эти высокоинтенсивные упражнения в свой план тренировок, чтобы похудеть и укрепить мышцы ног. Об этом пишет Health Shots.

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Тренировка "высокие колени" — это кардиоупражнение, которое включает в себя поднятие коленей к груди, стоя на одном месте. По словам эксперта по фитнесу Яша Агарвала, упражнение задействует основные группы мышц, сгибатели бедра и все мышцы ног.

Как подъемы ног помогут похудеть

Фото: Freepik

"Высокие колени" могут быть отличным способом разогреться, или вы можете включить их в свою интенсивную тренировку, чтобы эффективнее сбрасывать вес. Она помогает быстро сжигать большое количество калорий. Трудно озвучить точную цифру, так как она варьируется в зависимости от частоты, продолжительности, питания и индивидуального метаболизма. Но за 30 минут можно сжечь от 250 до 300 калорий, просто поднимая колени.

Кроме того, во время этого упражнения задействуется более одной группы мышц, что может еще больше ускорить метаболизм и сжигание калорий. В качестве тренировки сердечно-сосудистой системы оно улучшает здоровье сердца и придает силы, позволяя женщинам дольше выдерживать нагрузки и выполнять более интенсивные упражнения, что еще больше способствует снижению веса.

Как делать упражнение "высокие колени"?

Фото: Freepik

Чтобы выполнить это упражнение для похудения, выполните следующие действия:

Встаньте, поставив ноги на ширине плеч.

Поднимите правое колено и поднесите его ближе к груди, одновременно поднимая левую руку.

Опустите правую ногу на пол и без каких-либо задержек поднесите левое колено к груди, одновременно поднимая правую руку.

"Вы должны быстро менять ноги и задействовать корпус, поднимая колени", — говорит эксперт. Новички могут начинать с 10–15 секунд на каждый подход. Для достижения лучших результатов продолжайте добавлять подходы, когда почувствуете себя комфортно, поднимая колени.

Варианты упражнения "высокие колени"

Фото: Unsplash

Вы всегда можете делать упражнения с высоким подъемом коленей во время бега или пробежки. Вот некоторые из самых эффективных вариантов.

Марш с высокими коленями. Это упражнение похоже на базовое, однако марш с высокими коленями выполняется в более медленном темпе, говорит эксперт.

Подпрыгивания с подъемом колен. Добавьте прыжковое движение, выполняя высокие подъемы коленей, попеременно поднимая колени выше и отталкиваясь от пола при каждом шаге.

Прыжки с подъемом колен. Это упражнение включает в себя прыжок после каждого поднятия колена. Вам нужно резко оттолкнуться от земли, поднимая колени.

Приподнятые колени. Это то же самое, что и базовое упражнение, но вам придется прислониться спиной к стене. Таким образом, вы сможете сохранить равновесие и предотвратить риск падения.

Высокие колени с эспандером. "Наденьте эспандер на лодыжки или бедра для дополнительного сопротивления при подъеме коленей", — советует Агарвал.

Есть ли противопоказания?

Упражнения "высокие колени" могут оказывать давление на колени и бедра, поэтому людям с травмами в этих областях следует воздерживаться от данных упражнений. Даже беременным женщинам следует проявить осторожность, чтобы избежать каких-либо осложнений, поскольку это упражнение может оказывать давление на живот.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.