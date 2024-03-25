Как убрать бока: 3 упражнения, которые помогут быстро избавиться от жира

Практически каждый набирает за зиму несколько лишних килограммов и первое, что предательски выдает то, что вы поправились — бока. Но выход есть! Понадобится всего десять минут в день и эти три эффективных упражнения.

Related video

"Спасательный круг" — именно так называют жир на животе, который скапливается вокруг боков и живота. В основном эта проблема носит эстетический характер, поскольку жир на бедрах менее вреден для здоровья, чем жир на талии, способствующий сердечно-сосудистым заболеваниям. Но безопасно не значит красиво, поэтому, если вы хотите избавиться от "спасательного круга", вам не обойтись без физических упражнений, которые помогут вам сбросить лишний вес и снизить процент жира в организме. Об этом пишет Fit For Fun.

У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые интересные новости из мира шоу-бизнеса и светской жизни!

Уделяя тренировкам всего десять минут каждый день, например, пока варите утренний кофе или разогреваете ужин, вы быстро приведете в тонус тело и избавитесь от ненавистных боков.

Скручивания

Фото: Pexels

Исходное положение: лягте на пол на спину, ноги на ширине плеч. Поднесите руки к ушам. Следите, чтобы поясница была прижата к полу, чтобы предотвратить провисание спины. Поднимайте и опускайте плечи и верхнюю часть спины. Живот все время должен оставаться напряженным.

В упражнении в первую очередь задействуются верхние мышцы живота, а также боковые и нижние мышц живота.

Делайте 2 подхода по 15 повторений.

Подъемы ног

Исходное положение: лежа на спине, руки под ягодицами. Прижмите поясницу к полу. В то же время поднимите ноги прямо вверх, затем медленно опустите их, напрягая мышцы живота.

Делайте 2 подхода по 15 повторений.

Боковая планка

Фото: Freepik

Исходное положение: лежа на боку, ноги вытянуты. Поднимите тело вверх с помощью предплечья и напрягите мышцы спины и живота.

Удерживайте планку 2 раза по 1 минуте на каждую сторону.

Общая тренировка мышц для более эффективного результата

Фото: Getty Images

Однако целенаправленной тренировки мышц живота недостаточно, чтобы быстро растопить жир на бедрах. Только общая тренировка мышц, которая помогает нарастить мышечную массу по всему телу, может добиться устойчивых результатов.

Ключом является более высокий уровень основного обмена: это означает, что организм использует жировые запасы даже во время отдыха. Тем не менее скручивания и планка идеально подходят для формирования корпуса тела для подтянутого и плоского живота.

Напомним, 5 упражнений, которые улучшат осанку и помогут избавиться от холки на шее.

Ранее Фокус писал о том, какие тренировки помогут сбросить лишний вес и продлить жизнь.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.