55-летняя звезда "Спасателей Малибу" снялась обнаженной ради защиты животных (фото)

Модель, которой 30 марта исполнится 56 лет, призвала носить не кожу животных, а свою красивую кожу.

Актриса и модель Донна Д'Эррико, которая известна своими съемками в сериале "Спасатели Малибу" и появлением на страницах Playboy, снялась обнаженной для новой рекламы зоозащитной организации PETA. На странице последней появились фото модели, а также ее короткое интервью.

На снимке Донна позирует только в серьгах. Она подпрыгивает, разведя руки в сторону. Ее длинные каштановые волосы уложены мягкими волнами, на ней сдержанный макияж, и она улыбается в камеру.

"Носите свою собственную кожу, носите веганскую одежду", — написано на ее обнаженном теле.

С помощью этой кампании PETA призывает людей не носить кожу, перья и мех весной 2024 года.

"Причина, по которой я не ношу в своем гардеробе, обуви или чем-то в этом роде товары животного происхождения, заключается в том, что я не хочу, чтобы животные страдали. Я никогда не могла хотеть причинять такую жестокость животным. Они не могут жить без своего меха, кожи и перьев, а мы можем", – рассказала Донна, которой 30 марта исполнится 56 лет, в интервью.

По ее словам, для тех, кто думает, что перейти на "веганский" гардероб будет сложно, это не так.

"Я имею в виду, что существует так много замечательных продуктов и дизайнеров, создающих моду без жестокости, которая так же хороша, если не лучше, и они действительно милые", – добавила она.

В свою очередь зоозащитники подчеркивают:

"Производство кожи, шерсти и других материалов животного происхождения потребляет огромное количество природных ресурсов, загрязняет водные пути, приводит к вырубке лесов и потере биоразнообразия, а также выделяет огромное количество парниковых газов. Это суровое напоминание о том, что наш выбор моды имеет далеко идущие последствия, выходящие за рамки эстетики".

Д'Эррико, которая, ко всему прочему, зарегистрирована на сайте OnlyFans, в течение многих лет подвергалась нападкам за публикацию сексуальных фотографий в социальных сетях. В 2022 году она заявила, что чувствует себя "красивой", несмотря на то, что тролли говорили ей, что она "слишком стара", чтобы делиться фотографиями в бикини в Интернете.

Донна Д'Эррико в "Спасателях Малибу"

"Я чувствую себя чертовски сексуальной. Мужчины делают мне комплименты, и я это принимаю. Позвольте мне жить. Когда мне исполнится 80, я оглянусь назад и буду так рада, что сделала это, пока мне было жарко", – ответила знаменитость хейтерам.

В своем возрасте Донна работает моделью на сайте OnlyFans

Ранее Фокус писал, что PETA раскритиковала Тейлор Свифт и ее бойфренда за посещение зоопарка.