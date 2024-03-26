Семь миллионов долларов превратились в пепел: в Лос-Анджелесе сгорел дом Кары Делевинь

Особняк супермодели сгорел дотла после пожара, вызванного коротким замыканием. Дом Кары Делевинь превратился в груду обломков.

Дом известной британской модели Кары Делевинь в Лос-Анджелесе сгорел дотла. Аэрофотоснимки показывают, что особняк стоимостью 7 миллионов долларов превратился в груду обломков после пожара, предположительно вызванного коротким замыканием. Об этом пишет Daily Mail.

Кара, которая сейчас находится в Лондоне, ранее опасалась, что ее любимые кошки погибли в огне, но позже узнала, что их удалось спасти.

Большая часть крыши дома Кары была уничтожена пожаром, а кухня и спальни сильно повреждены.

Пожар в доме Кары Делевинь

Спустя всего несколько дней после пожара родители Кары раскрыли причину возгорания. Журналисты спросили их, что стало причиной пожара. На что ее отец ответил: "Электричество". Ее мать также добавила, что ее дочь была "опустошена".

Отец Кары назвал причиной пожара короткое замыкание, которое случилось после того, как "что-то упало на линию электропередач во время очень ветреной погоды" в этом районе.

"У нее все было в этом доме, вся ее жизнь. Она сама его обставляла", — призналась мать супермодели.

Сама модель сначала зашла на свою страницу в Instagram, чтобы сообщить новость о разрушительном инциденте: "Мое сердце сегодня разбито. Я не могу в это поверить. Жизнь может измениться в мгновение ока. Так что дорожите тем, что у вас есть". Кара опасалась, что ее кошки погибли в огне, но когда выяснилось, что их спасли, она также рассказала об этом в соцсетях.

Пожар в доме Кары Делевинь

Известно, что на момент пожара в доме был один человек, вероятно, кто-то их персонала. И он также остался жив, но надышался дыма, и теперь находится в больнице.

Спустя всего несколько дней после пожара родители Кары раскрыли причину возгорания после того, как к ним подошли перед выступлением модели в Лондоне.

По данным Los Angeles Times, Кара купила ей особняк площадью 8000 квадратных футов за 7 миллионов долларов в 2019 году.

Ранее Кара вместе со своей сестрой Поппи владела домом в Голливуде, который они купили у актера Джареда Лето, а затем продали певцу Ашеру за 3,4 миллиона долларов в сентябре 2022 года.

Кара Делевинь в Лос-Анджелесе

В марте прошлого года Кара рассказала, что попала в реабилитационный центр после "душераздирающих" фотографий, сделанных в аэропорту. Модель рассказала, что задумалась о своих проблемах с психическим здоровьем и борьбе с зависимостью после того, как вызвала беспокойство серией тревожных публичных выступлений.

В интервью она призналась, что не была готова бороться со своими демонами, пока не попала в плохое место.