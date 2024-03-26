"Я расставляю границы": Рамина Эсхакзай рассказала, как относится к дружбе с мужчинами (видео)

Участники встречи разделились в своих мнениях. Валик Михиенко был категоричен, он сомневается в существовании дружбы с противоположным полом.

31-летняя экс-участница шоу "Холостяк" Рамина Эсхакзай рассказала верит ли она в дружбу между мужчиной и женщиной. К обсуждению присоединились юморист, телеведущий Валик Михиенко и актриса, юмористка, телеведущая Даша Кубик – гости нового выпуска проекта 30+ на YouTube канале Рамины Эсхакзай.

"Я – плюс-минус, честно. Я сужу по себе. Больше все-таки минус. Я расставляю границы. Например, если мы знакомимся с парнем, у которого есть жена, то это категорически человек вообще без пола, с ним ничего не может быть, сразу минус. Я дружу с парами. Но, если парень хорош и свободен, мы с ним начинаем общение, и я вижу, что я ему симпатична, я себе в голове думаю: "Да, он тоже симпатичен. Мы можем с ним переспать, а что дальше?". Или строить отношения, или… У парней секс, ок, а дальше можно общаться. А у девушек, немного иначе".

Рамина отметила, что сейчас в основном дружит с мужчинами. Это связано с ее работой. Это не близкие друзья и у большинства из них есть женщины, которые ей доверяют.

Валик Михиенко заметил, что есть работа и от этого все отталкивается, но это не дружба: "В том-то и прикол, у вас есть общие дела, которые вы можете обсуждать, на фоне которых развивается дружба. Но дружба как таковая она не существует. Общение на фоне совместной работы или хобби нельзя назвать дружбой, это круг общения".

Также Эсхакзай призналась, что у нее не было ни одного парня, которому можно было бы позвонить по телефону и сказать, что она, например, поссорилась с мамой или у нее возникли проблемы на работе. В этих случаях она всегда звонит подруге.

В свою очередь, Даша Кубик рассказала о своей дружбе с блоггером и юмористом Владом Шевченко. И эти отношения никак не отличаются от ее дружбы с подругой Дашей Майоровой.

"Влад знает все обо мне. Он для меня очень близок эмоционально человек. Он мне идеально подходит в общении. Он все понимает и с ним не боишься казаться каким-нибудь не таким. С ним можно смеяться, смеяться и вообще делать, что хочешь. У меня к нему невероятно теплые чувства. Он сильный человек. Реально можно сказать, что он мой самый лучший друг", — поделилась Даша. Кубик отметила, что Шевченко не привлекает ее как мужчина. По нему у нее "стоит блок".

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Ранее, Рамина Эсхакзай заявила, что при необходимости готова пойти на фронт. Она в откровенном интервью рассказала пикантные подробности о своей жизни, призналась почему не хочет иметь детей, сколько зарабатывает и многое другое.