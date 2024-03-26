Как быстро улучшить здоровье сердца: 6 эффективных советов от кардиологов

Болезни сердца являются одной из основных причин смерти мужчин и женщин во всем мире. И хотя вы не можете повлиять на генетику и возраст, питание и образ жизни могут помочь улучшить здоровье сердца и избежать серьезных заболеваний.

Ваши привычки, питание и образ жизни оказывает существенное влияние на здоровье и работу сердечно-сосудистой системы. "Внося сознательные небольшие изменения, здоровье сердца можно улучшить в течение нескольких месяцев или лет", — говорит кардиолог доктор Николас Рутманн. О том, как можно улучшить здоровье своего сердца пишет Parade.

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Изменения образа жизни следует рассматривать как профилактические меры по снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний, отмечает доктор Карл Кэмерон. "Улучшение здоровья вашего сердца не происходит в одночасье, но немедленные шаги могут помочь улучшить показатели здоровья", — говорит он. "К сожалению, болезнь сердца невозможно вылечить после того, как она была диагностирована".

Бросьте курить

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Курение может привести к необратимому повреждению сердца и кровеносных сосудов, что увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний, высокого кровяного давления, сердечного приступа и инсульта. Отказ от курения может улучшить здоровье вашего сердца как сразу, так и в долгосрочной перспективе.

"Выкуривание пачки сигарет в день удваивает риск сердечного приступа по сравнению с некурящим человеком", — говорит Рутманн. "Если вы хотя бы один день не выкурите ни одной сигареты, это уже снизит ваш риск. Уровень кислорода в крови увеличивается всего через восемь часов после отказа от курения. Функция легких может улучшиться на 30% всего за несколько недель после отказа от курения".

Эксперт отмечает, что вскоре после отказа от курения пульс и кровяное давление станут более контролируемыми, и вы увидите улучшение кровообращения в руках и ногах.

Придерживайтесь здорового питания

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Изменение питания на более здоровое для сердца может иметь долгосрочные последствия. Это означает отказ от экстремальных или причудливых диет, говорит Рутманн, "вместо этого сосредоточьтесь на внедрении нового здорового образа жизни и придерживайтесь его".

По данным Американской кардиологической ассоциации, вместо диет, сосредоточьтесь на употреблении фруктов и овощей, цельнозерновых продуктов, ненасыщенных жиров и полезных белков, таких как орехи, бобовые, рыба, нежирные молочные продукты и нежирная птица. Кроме того, сведите к минимуму употребление соли, сахара и алкоголя. Постепенно вносите небольшие изменения в свой рацион питания для формирования долгосрочных привычек, полезных для сердца.

"Со временем это войдет в привычку", — говорит Рутманн. "Не боритесь с голодом. Если вы голодны, поешьте, но помните, почему вы едите. Часто мы едим по эмоциональным причинам: грустно, скучно, нервно. Ничто из этого не полезно для сердца и общего состояния здоровья. Во многих случаях это условная реакция, и более внимательное отношение к причине приема пищи может помочь перенастроить наш мозг, чтобы он не обращался к еде так часто".

Больше занимайтесь спортом

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"Движение — самое важное для здоровья сердца", — говорит Кэмерон. "Постарайтесь двигаться, выполняя аэробные упражнения не менее 30 минут в день. Это не только улучшит ваше сердце, но и общее самочувствие".

Но если вы не привыкли заниматься физическими упражнениями, поговорите со своим врачом о том, какой способ для вас самый безопасный для начала, — говорит доктор Линда Анегава, доктор медицинских наук. Если у вас нет привычки регулярно двигаться, даже начните с пяти-десяти минут легких упражнений, таких как ходьба, йога или велотренажер.

Высыпайтесь

Более 30% взрослых спят менее семи часов в сутки, и это может повлиять на ваше сердце. Депривация сна связана с увеличением веса, что создает нагрузку на сердце и кровеносные сосуды.

"Я рекомендую спать около семи часов каждую ночь", — говорит Рутманн. "Каждый вечер устанавливайте будильник как напоминание о том, что пора успокоиться и отправиться спать. Мы ставим будильник, чтобы вставать каждое утро, а вечерний будильник, напоминающий нам о том, что пора спать, не менее ценен для здоровья нашего сердца".

Контролируйте кровяное давление

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Высокое кровяное давление может повредить артерии, затрудняя поступление крови и кислорода к сердцу, что может вызвать болезни сердца. Анегава говорит, что контроль артериального давления сохранит здоровье вашего сердца. Физические упражнения по 30 минут в день пять дней в неделю, отказ от курения, здоровое для сердца питание, низкий уровень стресса и поддержание здорового веса помогут контролировать ваше кровяное давление и уровень сахара в крови.

Снизьте уровень стресса

Напряженный график, семейные обязанности и нагрузка на работе могут добавить стресса в вашу повседневную жизнь. Научившись контролировать уровень стресса, вы сотворите чудеса со здоровьем своего сердца.

"Хотя мы не можем полностью устранить стресс из нашей жизни, мы можем изменить то, как мы на него реагируем", — говорит Анегава. Вы можете обратиться к специалисту или даже использовать специальные приложения со специальными техниками, которые помогут снизить стресс.

Если вы начнете лучше питаться, больше двигаться и поддерживать низкий уровень стресса, это будет способствовать здоровью сердца в долгосрочной перспективе. "Придерживаясь этих изменений в течение значительного периода времени, можно увидеть изменения в вашем кровяном давлении и здоровье сердца", — отмечает Кэмерон.

Напомним, кардиологи назвали специю, которую нужно добавлять в кофе, чтобы улучшить работу сердца.

Ранее Фокус писал о том, что регулярное употребление лосося может существенно улучшить ваше здоровье, в том числе положительно повлиять на здоровье сердца.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.