Полезно для сердца: кардиологи назвали специю, которую нужно добавлять в кофе
Многие люди начинают свое утро с кофе, чтобы взбодриться, проснуться и стать энергичнее, о мало кто из нас задумывается о том, как этот напиток влияет на сердце. Кардиологи дали совет, который поможет защитить вашу сердечно-сосудистую систему.
Существует великое множество вариантов употребления кофе: с молоком или сливками, с сахаром или сахарозаменителем, с сиропом или льдом. Учитывая такую популярность кофе, важно понимать его влияние на здоровье сердца, особенно учитывая, что сердечно-сосудистые заболевания являются основной причиной смертности в США. Кардиологи рассказали, как сделать чашку кофе более полезной для вашего сердца. Об этом пишет Parade.
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Полезно ли пить кофе?
Доктор Сэмюэл Матис говорит, что существуют научные доказательства того, что употребление кофе является полезной для сердца привычкой. "Некоторые исследования показали, что людей, которые пьют кофе, сердечно-сосудистых заболеваний меньше по сравнению с теми, кто не пьет кофе. Регулярное употребление кофе снижает риск гипертонии, сердечной недостаточности и нарушения сердечного ритма", — говорит он, добавляя, что это происходит за счет воздействия на реабсорбцию натрия в почках, подавления воспалительных реакций и влияния на то, как печень метаболизирует определенные вещества.
Кардиолог доктор Лакшми Мехта говорит, что регулярное употребление кофе связано с более низким риском развития диабета 2 типа, болезни Паркинсона и может повысить метаболизм. "Кофе также является отличным источником антиоксидантов, которые могут помочь защитить клетки от повреждений", — объясняет она.
Конечно, важно проявлять умеренность и не пить слишком много кофе, так как его избыток кофеина может негативно повлиять на здоровье. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов рекомендует выпивать не более четырех или пяти чашек кофе в день — и меньше, если вы чрезмерно чувствительны к кофеину.
Как сделать кофе еще полезнее для сердца
Если вы хотите сделать кофе еще более полезным напитком для сердца кардиологи рекомендуют добавлять в него корицу. "Некоторые исследования показывают, что корица может снизить уровень сахара в крови у людей с диабетом 2 типа, а также снизить высокий уровень холестерина и триглицеридов", — говорит доктор Мехта.
Доктор Матис соглашается, говоря: "Корица укрепляет нашу иммунную систему, снижает риск рака и оказывает защитное действие на наше сердце и мозг".
Добавление корицы в кофе — также отличный способ подсластить его без сахара, что особенно полезно, поскольку оба врача говорят, что сахар, а также заменители сахара, могут отрицательно повлиять на здоровье сердца. "Сахар и искусственные подсластители — одни из самых вредных для здоровья продуктов, которые можно добавлять в кофе. Многие искусственные подсластители содержат вещества, которые вредны для нашего организма и, следовательно, вредны для сердца. Эти подсластители вызывают воспаление в организме", — говорит доктор Матис. Он добавляет, что к другим вредным для здоровья добавкам к кофе относятся подслащенные сливки, сливочное масло и масла, которые способствуют увеличению веса и воспалению.
Альтернативы корице
Если вы не любите корицу, доктор Матис говорит, что несладкое какао — еще один полезный ингредиент, который можно добавить в кофе, поскольку оно способствует поддержанию кровяного давления и уровня холестерина. Какао содержит несколько важных питательных веществ, включая цинк, железо и магний.
Как видите, кофе на самом деле полезен для сердца. Главное — добавлять правильные специи, богатые антиоксидантами, например, корицу или какао, и избегать добавок с сахаром или искусственными ингредиентами. Если соблюдать эти правила, то можете быть уверены, что каждый сделанный вами глоток кофе, принесет пользу организму.
Напомним, два вида молока, которые можно добавлять в кофе при похудении.
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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.