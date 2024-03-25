Корисно для серця: кардіологи назвали спецію, яку потрібно додавати в каву

Багато людей починають свій ранок з кави, щоб підбадьоритися, прокинутися і стати енергійнішими, але мало хто з нас замислюється про те, як цей напій впливає на серце. Кардіологи дали пораду, яка допоможе захистити вашу серцево-судинну систему.

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Існує безліч варіантів вживання кави: з молоком або вершками, з цукром або цукрозамінником, із сиропом або льодом. З огляду на таку популярність кави, важливо розуміти її вплив на здоров'я серця, особливо з огляду на те, що серцево-судинні захворювання є основною причиною смертності в США. Кардіологи розповіли, як зробити чашку кави більш корисною для вашого серця. Про це пише Parade.

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Чи корисно пити каву?

Фото: Pixabay

Доктор Семюел Матіс каже, що існують наукові докази того, що вживання кави є корисною для серця звичкою. "Деякі дослідження показали, що у людей, які п'ють каву, серцево-судинних захворювань менше порівняно з тими, хто не п'є каву. Регулярне вживання кави знижує ризик гіпертонії, серцевої недостатності та порушення серцевого ритму", — каже він, додаючи, що це відбувається завдяки впливу на реабсорбцію натрію в нирках, придушенню запальних реакцій і впливу на те, як печінка метаболізує певні речовини.

Кардіолог доктор Лакшмі Мехта каже, що регулярне вживання кави пов'язане з нижчим ризиком розвитку діабету 2 типу, хвороби Паркінсона і може підвищити метаболізм. "Кава також є чудовим джерелом антиоксидантів, які можуть допомогти захистити клітини від пошкоджень", — пояснює вона.

Звісно, важливо проявляти поміркованість і не пити занадто багато кави, бо її надлишок кофеїну може негативно вплинути на здоров'я. Управління із санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів рекомендує випивати не більше чотирьох або п'яти чашок кави на день — і менше, якщо ви надмірно чутливі до кофеїну.

Як зробити каву ще кориснішою для серця

Фото: Freepik

Якщо ви хочете зробити каву ще більш корисною для серця, кардіологи рекомендують додавати в неї корицю."Деякі дослідження показують, що кориця може знизити рівень цукру в крові в людей із діабетом 2 типу, а також знизити високий рівень холестерину і тригліцеридів", — каже доктор Мехта.

Доктор Матіс погоджується, кажучи: "Кориця зміцнює нашу імунну систему, знижує ризик раку і чинить захисну дію на наше серце і мозок".

Додавання кориці до кави — також чудовий спосіб підсолодити її без цукру, що особливо корисно, оскільки обидва лікарі кажуть, що цукор, а також замінники цукру, можуть негативно вплинути на здоров'я серця. "Цукор та штучні підсолоджувачі — одні з найшкідливіших для здоров'я продуктів, які можна додавати в каву. Багато штучних підсолоджувачів містять речовини, які шкідливі для нашого організму і, отже, шкідливі для серця. Ці підсолоджувачі спричиняють запалення в організмі", — каже доктор Матіс. Він додає, що до інших шкідливих для здоров'я добавок до кави відносяться підсолоджені вершки, вершкове масло та олії, які сприяють збільшенню ваги та запаленню.

Альтернативи кориці

Фото: Freepik

Якщо ви не любите корицю, доктор Матіс каже, що несолодке какао — ще один корисний інгредієнт, який можна додати до кави, оскільки воно сприяє підтримці кров'яного тиску і рівня холестерину. Какао містить кілька важливих поживних речовин, включно з цинком, залізом і магнієм.

Як бачите, кава насправді корисна для серця. Головне — додавати правильні спеції, багаті на антиоксиданти, наприклад, корицю або какао, і уникати добавок із цукром або штучними інгредієнтами. Якщо дотримуватися цих правил, то можете бути впевнені, що кожен зроблений вами ковток кави принесе користь організму.

Нагадаємо, два види молока, які можна додавати в каву під час схуднення.

Раніше Фокус писав про те, які підбадьорливі напої без кофеїну можуть замінити каву.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.