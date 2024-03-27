Прошло 13 лет после развода: экс-супруга Виктора Павлика рассказала о новом избраннике

Лора Созаева впервые за много лет рассказала, что больше не одинока и встретила любимого мужчину.

Бывшая жена певца Виктора Павлика Лора Созаева впервые после развода призналась, что больше не одинока. Подробностями личной жизни она поделилась у себя на странице в Фейсбук.

В частности, впервые за последние более чем 10 лет после развода с певцом женщина рассказала, что наконец ее сердце не одиноко и она встретила того самого мужчину, который изменил ее жизнь. По словам Лоры, они познакомились на сайте знакомств.

Вдаваться в подробности, кто этот мужчина, чем он занимается, как они давно вместе и на каком этапе их отношения женщина не стала, однако дала понять, что после сложного этапа в жизни она наконец счастлива.

"И вот я регистрируюсь на сайте знакомств :)))) и знакомлюсь с мужчиной! И моментально все меняется! Потому что он окутал меня спокойствием, уверенностью, тонким юмором, глубоким умом. Верностью. Любовью. Стена, со всех сторон. И я успокоилась!", — написала Лора Созаева.

Лора Созаева Фото: facebook.com/profile.php?id=100004387759464

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Прежде чем рассказать о новой любви Лора поделилась историей, как после развода с Виктором Павликом, с которым они пробыли в отношениях 18 лет, хотела уйти в монастырь и стать монахиней.

Причиной этому был сложный этап в ее жизни, кроме проблем в отношениях, у ее сына Павла в 2018 году обнаружили рак. Парень два года проходил сложное лечение, однако болезнь оказалась сильнее. В августе 2020 года Павел Павлик умер. Его похоронили в столице на одном из кладбищ. Прощание с парнем происходило в закрытом формате на которое допустили только родных и друзей.

В период пока единственный сын Лоры боролся с тяжелым недугом, ее уже тогда бывший муж Виктор Павлик встречался с молодой избранницей Екатериной Репяховой. За два месяца до смерти сына Виктор Павлик и Екатерина женятся. Поэтому 2020 год для Лоры был очень тяжелым этапом, который и натолкнул ее на мысли о монастыре. Но впоследствии она передумала, ведь разочаровалась в церкви.

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