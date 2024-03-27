"Супер мама!": дети Дайаны Росс нежно поздравили поп-диву с 80-летием (фото)

Сыновья и дочери звезды очень любят и гордятся своей знаменитой мамой. Росс одна из немногих, кто имеет сразу 2 звезды на голливудской "Аллее славы".

Легендарная американская певица, актриса и продюсер Дайана Росс 26 марта отметила юбилей, ей исполнилось 80 лет. Ее дети с любовью поздравил свою звездную маму с днем рождения и опубликовали несколько ретро-фотографий в Instagram, сообщает Рeople.

35-летний Эван выразил свою любовь к ней, отметив, как она показала ему "силу любви". На одной фотографии гламурная певица выглядит шикарно в длинном платье, прижимая к себе маленького Эвана. На втором изображении Дайана улыбается, держа малыша на руках. На милом снимке Эван был одет в белую рубашку с черным галстуком-бабочкой и пару ярко-красных подтяжек. Последнее фото в карусели Эвана включает недавнее фото звезды The Supremes, когда она сделала поцелуй перед камерой.

"С Днем Рождения, мама. Нет слов, чтобы объяснить, как сильно я тебя люблю. Ты все. Все все. Спасибо, что показала мне силу любви", —подписал он свой пост.

Трейси, Чадни и Ронда также поздравили знаменитую маму с днем ​​рождения. "Супер мама! С Днем рождения @dianaross. Самая лучшая мама/бабушка/человек! Грация, красота, вдохновение и чистая любовь! Мы так тебя любим, и нам так повезло, что ты у нас есть", — написала ее дочь, 48-летняя Чадни.

"Чего нет в Google, так это того, что она также будила нас в школу (она лучше всего будит), ужинала с семьей, записывала песни, пока мы спали, планировала вечеринки по случаю дня рождения, свидания, встречи с врачом, улаживала споры между братьями и сестрами… ну, знаете, все эти мамины вещи. Но среди гламура дети, всегда были ее приоритетом", — написала дочь Трейси.

Личная жизнь Дайаны Росс

Дайана Росс вышла замуж в августе 1971 года. Ее избранником стал музыкальный менеджер Роберт Эллис Сильберстайн. В 1977 году они развелись. Росс встречалась с актером Райаном О’Нилом, а также рок-музыкантом, участником группы "Kiss" Джином Симмонсом. В октябре 1985 года вышла замуж за норвежского бизнесмена Арне Несс-младшего, с которым развелась в 2000 году.

У Дайаны Росс 5 детей: трое дочерей — Ронда Росс Кендрик (1971), Трейси Эллис Росс (1972) и Чадни Росс (1975) — от брака с Робертом Сильберстайном; двое сыновей — Росс Арне Несс (1987) и Эван Олав Несс (1988) от брака с Арне Нессом.

В результате грамотных бизнес-инвестиций и правильного управления доходами Росс, по оценкам экспертов, сейчас владеет состоянием в 150 миллионов долларов.

Согласно завещанию Майкла Джексона, скончавшегося в 2009 году, Дайана Росс станет опекуном его детей, если мать Джексона будет недееспособна к их воспитанию.

Напомним, 12 января сообщалось, что поп-дива Дайана Росс стала лицом Yves Saint Laurent. Икона дискотек в обтягивающем черном платье стала лицом новой весенней коллекции.