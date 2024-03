Соберет всех звездных друзей: поп-дива Дайана Росс собирается с размахом отпраздновать свое 80-летие

Ее сын Эван Росс уже сообщил, что вечеринка "запомнится надолго". На 75-летии дне рождении Дайаны Бейонсе спела ей Happy Birthday, а среди гостей были Леонардо Ди Каприо и Стиви Уандер.

Легендарная певица Дайана Росс в эти выходные отпразднует свое 80-летие вечеринкой, которая, по словам ее сына Эвана Росса, "запомнится надолго". 79-летняя звезда трио Supremes установила высокую планку на вечеринке по случаю своего 75-летия в 2019 году. Тогда Бейонсе спела Happy Birthday, а сама Дайана дала частный концерт, на котором пять раз меняла роскошные наряды. Об этом пишет Daily Mail.

Тогда день рождения поп-дивы посетили такие гости, как Стиви Уандер, Леонардо Ди Каприо, Хайди Клум, Крис Рок и Шон Комбс.

Накануне празднования 80-летия своей матери Эван сказал: "Я думаю, она пойдет ва-банк, и это здорово".

Сейчас частные самолеты доставляют целую плеяду звездных гостей в поместье Росса Quarry Farm стоимостью 12 миллионов фунтов стерлингов в Коннектикуте, где в ее особняке с 11 спальнями и площадью 12 562 квадратных фута проходят торжества. Дайана Росс родилась 26 марта, но празднование юбилея явно растянется на несколько дней.

Хоть Дайана уже и в преклонных годах, но на пенсию она пока не собирается. Тур Diana's Music Legacy Tour, который проходил в Европе и Великобритании в прошлом году, продолжается по всей Америке с концертами в восьми городах в течение 11 дней в мае.

"Я хочу это сделать, так что это не совсем работа. Когда я выхожу на сцену, мне действительно весело", — рассказала она ранее журналу Interview.

Именно эта трудовая этика принесла Росс 18 хитов №1, включая Aint No Mountain High Enough, Touch Me In The Morning и I'm Coming Out.

Она также получила 12 номинаций на Грэмми, две звезды на Аллее славы в Голливуде, место в Зале славы рок-н-ролла, Президентскую медаль свободы и самые большие продажи альбомов среди женщин-исполнителей в истории музыки. Ее состояние оценивается в 200 миллионов фунтов стерлингов, она владеет особняками в Лос-Анджелесе, Коннектикуте и Флориде, но, оглядываясь назад на свою карьеру, она настаивает: "Я делала это не ради денег. Я сделала это из любви к работе и пению".

Неудивительно, что в начале этого года поп-дива была названа новым лицом весенней кампании Saint Laurent 2024.

Биография Дайаны Росс

Будущая звезда выросла в бедности в Детройте, штат Мичиган. Вместе с Мэри Уилсон, Флоренс Баллард и Бетти Макглоун она организовала женский квартет "The Primettes" (позже его переименовали в "The Supremes"). Так и началась ее музыкальная карьера.

В 1961 году (после того как Бетти Маглоун заменили Барбарой Мартин) женский квартет подписал контракт с лейблом Motown Records. В первые годы все изданные синглы группы до единого исполнялись Дайаной Росс.

В 1970 году она покинула трио и стала выступать сольно. В эпоху диско она добилась впечатляющего успеха, а в 1972 году дебютировала в Голливуде, сыграв Билли Холидей в биографическом фильме "Леди поет блюз".

Напомним, Дайана Росс была близкой подругой Майкла Джексона. Согласно его завещанию именно она должна была стать опекуном его детей, если мать Джексона не сможет их воспитывать.

Напомним, когда Джексона обвинили в педофилии, Росс выступила в его защиту.