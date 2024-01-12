Поп-дива Дайана Росс стала лицом Yves Saint Laurent в 79 лет

Икона дискотек в обтягивающем черном платье стала лицом новой весенней коллекции. 79-летняя Росс к своему списку достижений добавила еще и сотрудничество с модным брендом.

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79-летняя Дайана Росс была объявлена ​​лицом весенней коллекции Yves Saint Laurent 2024 года. Поп-икона появилась на двух потрясающих черно-белых фотографиях, снятых фотографом Дэвидом Симсом. Об этом пишет Daily Mail.

Креативный директор Энтони Ваккарелло одел певицу в простое, облегающее черное платье с рукавами с открытыми плечами и воротником-хомутом.

На втором изображении певица Endless Love была закутана в черную меховую шаль.

Поп-дива Дайана Росс стала лицом Yves Saint Laurent

Во вторник живая легенда поделилась одним из снимков на своей странице в Instagram. Ранее 35-летний сын Дианы, Эван, зашел в социальные сети, чтобы поделиться праздничной фотографией, на которой изображена его потрясающая мать и вся их большая семья.

Поп-дива Дайана Росс стала лицом Yves Saint Laurent

На новый год Дайана Росс опубликовала свое фото и оставила подпись, которая гласила: "Начни снова. 2024 год будет лучшим за всю историю. Спасибо. Шлю свою любовь".

Напомним, Дайана Росс прославилась, будучи одной из участниц популярного трио The Supremes. Так что она единственная, у кого есть две звезды на Аллее славы в Голливуде: одна — за сольную карьеру, вторая — за карьеру в составе The Supremes.

К тому же у нее есть несколько премий "Грэмми", "Золотой глобус" и American Music Awards. Также она была номинирована на "Оскар" и BAFTA.

Дайана Росс была замужем дважды, с норвежским бизнесменом Арне Нессом она развелась в 2000-м. Также она встречалась с актером Райаном О’Нилом, а также участником группы "Kiss" Джином Симмонсом.

У Дайаны Росс пятеро детей. Ее дочери Ронда и Трейси также стали актрисами. А младший сын Эван Олав играл в популярном фильме "Голодные игры: Сойка-пересмешница".

Семья Дайаны Росс

Состояние Дайаны Росс оценивают в 150 миллионов долларов.

Интересно, но сценарий фильма "Телохранитель" писался под нее и Стива Маккуина. В итоге роли исполнили Уитни Хьюстон и Кевин Костнер.

Дайана Росс была близкой подругой Майкла Джексона. Согласно его завещанию именно она должна была стать опекуном его детей, если мать Джексона не сможет их воспитывать.

Напомним, когда Джексона обвинили в педофилии, Росс выступила в его защиту.