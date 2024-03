Джастина Тимберлейка заметили во время редкого выхода с женой (фото)

Звездные супруги, которые воспитывают двух сыновей, прилетели в Лос-Анджелес частным рейсом. Это довольно редкое появление пары на публике.

Американского певца и актера Джастина Тимберлейка заметили во время редкого выхода с женой Джессикой Бил. Об этом пишет Daily Mail.

Звездная пара вернулась в Лос-Анджелес частным рейсом. 42-летняя Джессика и 43-летний Джастин, который недавно выпустил новый альбом Everything I Thought It Was, были в будничных образах.

Возлюбленная музыканта была в серых спортивных штанах, черной рубашке с длинными рукавами и паре белых кроссовок. Ее волосы были распущены. Джессика добавила к весеннему образу массивную сумочку Louis Vuitton.

Джастин Тимберлейк и Джессика Бил

Сам Джастин тем временем соединил свой спортивный костюм Jordan с зеленой курткой-рубашкой и черной бейсболкой. К образу бывший бойфренд Бритни Спирс добавил очки и кроссовки Nike.

Бил и Тимберлейк начали встречаться еще в январе 2007 года после встречи на вечеринке в частном клубе. В октябре 2012 года пара сыграла свадьбу на итальянском курорте. Сейчас они воспитывают двух общих сыновей — Финеаса и Сайласа.

Недавно ходили слухи о вероятном разводе пары на фоне скандала вокруг мемуаров Бритни Спирс, в которых певица рассказала об изменах и желании Тимберлейка, чтобы та сделала аборт, когда они встречались в начале 2000-х.

Напомним, модель Playboy также рассказала об изменах Джастина Тимберлейка.

Также Фокус писал о желании Джастина Тимберлейка дать интервью Опре Уинфри на фоне скандала с Бритни Спирс.