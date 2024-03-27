На телевидении Северной Кореи подвергли цензуре джинсы известного британского ведущего

Оказалось, что в КНДР показывают некоторые популярные во всем мире шоу. Но джинсы ведущего-садовода Алана Титчмарша заблюрили.

Ведущий популярного шоу о садоводстве, британец Алан Титчмарш высказался после того, как его джинсы подверглись цензуре на северокорейском телевидении во время эпизода его шоу на BBC. Синие джинсы британского телеведущего были размыты в эпизоде ​​программы Алана Титчмарша "Секреты сада", которая вышла в эфир по центральному телевидению Северной Кореи в понедельник. Джинсы в КНДР являются символом "империалистической" моды. Поэтому их подвергли цензуре. Об этом пишет Daily Mail.

74-летний Алан был польщен, узнав, что его шоу очень популярно в Северной Корее. Но еще больше его порадовал тот факт, что его рабочие джинсы были восприняты настолько серьезно, что их заблюрили на телевидении.

Шоу Алана Титчмарша подвергли цензуре

"Я никогда не думал о себе как о человеке, который может сбить с пути молодежь Северной Кореи", — пошутил ведущий, отметив, что пресловутые джинсы больше не являются частью его гардероба, что, вероятно, станет облегчением для северокорейского диктатора.

"Увы, этих джинсов уже давно нет, иначе я бы пожертвовал их Садовому музею как самую цензурируемую одежду в истории садоводства", — сказал он.

Алан Титчмарш рассказал, что был ошеломлен, узнав, что его программа о методах садоводства 17 века транслировалась в секретном авторитарном государстве.

По данным американского новостного агентства NK News, этот странный шаг считается частью цензурной кампании северокорейского режима, направленной на подавление влияния западной моды.

Мода в КНДР довольно однотипна Фото: Getty Images

Аналитик по Северной Корее Мартин Уильямс сказал, что трансляция передачи BBC о садоводстве была необычной, поскольку на телеканале "очень мало иностранных программ".

Синие джинсы запрещены в стране с 1990-х годов, поскольку бывший лидер Ким Чен Ир считал их "символом американского империализма" и заявил, что людям запрещено их носить.

Что запрещено показывать на северокорейском телевидении?

Сарказм. Сарказм считается неуважительным, так что он запрещен.

Иностранные СМИ. Все, что можно назвать империалистическим и "западным", строго запрещено в Северной Корее.

СМИ и поп-культура Южной Кореи. Ким Чен Ын рассматривает Южную Корею как американское марионеточное государство и особенно чувствителен ко всему, что в ней производится. К популярным K-pop группам это тоже относится.

Рекламные паузы. Сообщается, что между телешоу нет рекламы. Вместо этого перерывы наполнены пропагандистской музыкой, прославляющей режим.

Что показывают на телевидении КНДР

Оказалось, что кроме британского шоу о садоводстве, в КНДР также показывают некоторые другие программы BBC. Это "Доктор Кто", "Top Gear" и "Телепузики". Также там показывают классический сериал "Пуаро", сериал про мисс Марпл и шоу про мистера Бина.

Что запрещено в Северной Корее

В 2022 году Ким Чен Ын запретил прически маллет и джинсы скинни из-за опасений, что "декадентская" западная культура повлияет на молодых северокорейцев.

Радио Свободная Азия ранее сообщало, что Северная Корея рекомендовала список из 18 причесок для женщин и 10 причесок для мужчин.

Стрижки в КНДР строго регламентированы Фото: zerkalo.az

В некоторых колледжах КНДР студентам-мужчинам предлагалось моделировать свои волосы в стиле верховного лидера Ким Чен Ына.

Всего год спустя он начал расправляться с людьми, носящими "капиталистическую" одежду, например, "узкие брюки или футболки", сообщает Радио Свободная Азия.

И только в прошлом году северокорейский лидер также запретил женщинам носить шорты в соответствии с Законом королевства о неприятии реакционной мысли и культуры.

Любая женщина, носящая одежду не ниже линии колен, нарушает принципы "социалистического этикета" и подлежит всевозможным несоразмерным наказаниям.

Мода в КНДР довольно однотипна Фото: Вокруг света

Житель северокорейской провинции Южный Пхенган рассказал Радио Свободная Азия на условиях анонимности: "Власти останавливают женщин, которые носят шорты на улицах, заявляя, что это не соответствует социалистическим традициям и образу жизни. Несколько лет назад они раскритиковали брюки с широкими штанинами, заявив, что это японская мода", — сказал он. По словам инсайдера, женщины недовольны, потому что мужчинам шорты носить позволяется.

Напомним, ранее Ким Чен Ын появился на публике со своей дочкой Ким Чжу Э. И оказалось, что девочка примерила брендовые очки Gucci.