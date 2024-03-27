"Была бы рада поседеть раньше": Энди Макдауэлл рассказала, почему не красит седые волосы

Звезда сериала "Четыре свадьбы и одни похороны" и "День сурка" выглядит непринужденно и гламурно. Актрисе нравится цвет ее волос, она называет их "серебристыми".

В кругах шоу-бизнеса постоянно ходят слухи о седых волосах американской киноактрисы и модели Энди Макдауэлл. Она считает, что цвет ее волос серебристый, а не серый и не седой, сообщила звезда в интервью New Beauty.

Во-вторых, она хотела бы, чтобы вы знали, что этого бы не произошло, если бы она не была женщиной. "Для меня это удивительно, что цвет моих волос вызывает такое любопытство и интерес к людей. Это происходит потому, что я женщина. Нет никаких сомнений в том, что, если бы я была мужчиной, многие на мои волосы не обратили бы внимание. Ведь у меня серебристые волосы, верно?", — заявила Энди.

Несмотря на все разговоры о седине, Макдауэлл любит свои волосы и не хочет менять цвет. На самом деле, по ее словам, она была бы рада поседеть раньше, но "боялась".

Актриса Энди Макдауэлл Фото: Getty Images

"Наконец-то я набралась смелости во время COVID. Как только корни волос отросли, я увидела, каким будет естественный цвет, и мне он очень понравился. Я поняла, что пришло время. Моя сестра полностью седая, она всего на 18 месяцев старше меня. На мой взгляд, в серебряном цвете она выглядела намного красивее. Я ревновала", — призналась знаменитость.

Актриса отметила, что ей очень нравится ее жизнь. Ей нравится наряжаться, делать прическу и макияж. Многие фотографируют звезду и обращают внимание на цвет волос, но это ей тоже нравится.

"Я не думаю, что это серый цвет. Я думаю, это серебро! Мне не нравится слово "серый". Серый звучит скучно. В моих волосах нет ничего скучного — у них красивый цвет. Мне повезло, что у меня волосы всех этих разных оттенков!", — шутя отметила Макдауэлл, обсуждая популярную тему цвета своих волос.

Напомним, в прошлом году Энди Макдауэлл в ярко-розовом костюме снялась в рекламе L'Oreal. Энди, которая является амбассадором L'Oreal Paris, продемонстрировала свое потрясающее чувство стиля в розовом топе и строгих брюках, которые она сочетала с блейзером на пуговицах цвета фуксии.