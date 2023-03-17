Энди Макдауэлл показала седину на обложке испанского Elle

64-летняя актриса уже давно пропагандирует естественное старение и продолжает быть иконой стиля и амбассадором L'Oréal Paris.

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Энди Макдауэлл, звезда фильмов "Четыре свадьбы и одни похороны" и "День сурка", стала звездой нового номера испанского Elle, появившись на обложке и не скрывая ни года из своих 64 лет. Она также дала откровенное интервью, рассказав о комфортном старении и о своих последних ролях.

Журналистка, которая брала у звезды интервью, отмечает, что она с иронией и юмором говорит обо всем, о чем ее спрашивают.

Энди Макдауэлл на обложке Elle

"Она информированная и целеустремленная женщина, которая постоянно удивляет. Она обладает заразительной энергией, цитирует Элеонору Рузвельт и честно и пылко принимает современную эпоху", — отмечают в Elle.

Энди Макдауэлл и сейчас является амбассадором L'Oréal Paris, пропагандируя естественное старение, а также говорит о том, что любит то, чем занимается и ей нравится заниматься тем, что она любит.

Это была ее философия с тех пор, как она начал работать в кино. Недавно она снялась в сериале "Уборщица. История матери-одиночки" вместе со своей дочкой Маргарет Куэлли, а ее новой работой стал сериал "Дорога домой", который затрагивает отношения между поколениями.

По словам Энди, ее внимание в этой телесаге привлек тот факт, что он полностью создавался женщинами.

"Я люблю играть Дель (персонаж Энди в "Дороге домой" – ред.) из-за ее печали, ее страданий, ее глубины, того, через что она проходит, потерь, которые она пережила. Не имея отношений с дочерью и упуская годы с внучкой, она искала любви в другом месте: у соседки, на ферме, в гончарном деле. Она очень самодостаточна и независима", — описывает актриса свою новую роль.

В своей предыдущей работе, нашумевшем сериале "Уборщица. История матери-одиночки", Энди досталась роль матери главной героини, которая страдает от биполярного расстройства и оттого не может оказывать дочери, нуждающейся в ней, нужную поддержку. Актриса уверена, что о таком нужно говорить с экрана.

"Вы не представляете, сколько людей подходило ко мне после премьеры сериалы, чтобы сказать, что это и их история тоже", — отмечает актриса.

Энди Макдауэлл является представителем L'Oréal Paris уже более 35 лет и участвует в программе Women of Worth, посвященной выдающимся женщинам, которые меняют жизнь к лучшему. По ее словам, бренд чествует женщин, возвышает их и передает фундаментальное послание: женщины стареют, но старение не означает потерю их красоты.

Энди Макдауэлл уже 35 лет является представителем L'Oréal Paris

"Миф о красоте, который я хотела бы развенчать, заключается в том, что нужно быть молодым, чтобы быть красивой. Возраст не помеха. Для меня стать старше означает научиться жить настоящим, лучше осознавать время, легче прощать себя и других, глубже любить, больше смеяться, не относиться к себе так серьезно, быть гибким. Мне очень нравится цитата Элеоноры Рузвельт: "Красивые молодые люди — это случайность природы, а красивые старики — произведения искусства". Вот что я чувствую. Это не только моя внешность, это все, что меня окружает", — отмечает Энди Макдауэлл, которая уже давно не красит волосы и никогда не пользовалась услугами пластических хирургов.

Она шутит, что к тем, кто красит волосы, она относится хорошо, в конце концов, это делают две ее старшие сестры. А свой выбор она сделала просто потому что это подходило к ее внешности. Становиться иконой стиля она не планировала.

Впрочем, она не забывает об уходе и за волосами и за кожей, пользуясь увлажняющими средствами.

Но актриса понимает, что хоть люди и поддерживают идею о том, что женщины имеют право стареть, но общество все равно больше ориентировано на молодежь.

"Мы поддались идее, что мужчины могут стареть, а женщины нет. И у нас нет выбора. Это грустная правда. Хотя разнообразие красоты уже принято, нас слишком долго пытались классифицировать: кто такие женщины, какими они должны быть. Вы знаете, как говорят? Что наш лучший возраст — в 29 лет. А я думала, что в 40. Выйти за эти рамки, значит провозгласить, что мне комфортно в моем возрасте, что я отстаиваю то, что могу стареть. Я настаиваю, я не боюсь стареть. Меня больше заботит хорошее здоровье", — но актриса, выросшая на юге США, где, по ее словам, девочек воспитывали по старинке, больше всего заботясь о том, чтобы они были милыми и с хорошими манерами, признает, что своих дочерей воспитывала также. И сейчас старается исправлять ошибки.

Энди Макдауэлл с дочками

"Я думаю, что одна из самых мощных вещей, которые вы можете сделать для другого человека и для следующего поколения, — это увидеть их силу, подтолкнуть их идти дальше, быть рядом с ними и сказать им спасибо. Поблагодарить за то, что они не терпят того, что терпело наше поколение и не соглашаются на меньшее", — напоследок актриса рассказала, что больше всего любит проводить время со своей семьей в Монтане и просто медитировать во время прогулок. По ее словам, наслаждение природой – это магия, доступная каждому.

Напомним, ранее Энди Макдауэлл появилась на 95-й церемонии "Оскар".