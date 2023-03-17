Енді Макдавелл показала сивину на обкладинці іспанського Elle

64-річна акторка вже давно пропагує природне старіння і продовжує бути іконою стилю та амбасадоркою L'Oréal Paris.

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Енді Макдавелл, зірка фільмів "Чотири весілля та один похорон" і "День бабака", стала зіркою нового номера іспанського Elle, з'явившись на обкладинці і не приховуючи жодного року зі своїх 64 років. Вона також дала відверте інтерв'ю, розповівши про комфортне старіння і свої останні ролі.

Журналістка, яка брала у зірки інтерв'ю, зазначає, що вона з іронією та гумором говорить про все, про що її запитують.

Енді Макдавелл на обкладинці Elle

"Вона поінформована та цілеспрямована жінка, яка постійно дивує. Вона має заразливу енергію, цитує Елеонору Рузвельт і чесно та палко приймає сучасну епоху", — зазначають в Elle.

Енді Макдавелл і зараз є амбасадоркою L'Oréal Paris, пропагуючи природне старіння, а також говорить про те, що любить те, чим займається, і їй подобається займатися тим, що вона любить.

Це була її філософія з того часу, як вона почала працювати в кіно. Нещодавно вона знялася у серіалі "Прибиральниця. Історія матері-одиначки" разом зі своєю донькою Маргарет Квеллі, а її новою роботою став серіал "Дорога додому", який зачіпає стосунки між поколіннями.

За словами Енді, її увагу в цій телесазі привернув той факт, що вона повністю створювалася жінками.

"Я люблю грати Дель (персонаж Енді в "Дорозі додому" – ред.) через її смуток, її страждання, її глибину, те, через що вона проходить, втрат, які вона пережила. Не маючи стосунків з дочкою і втрачаючи роки з онукою, вона шукала кохання в іншому місці: у сусідки, на фермі, у гончарній справі. Вона дуже самодостатня та незалежна", — описує актриса свою нову роль.

У своїй попередній роботі, гучному серіалі "Прибиральниця. Історія матері-одиначки", Енді дісталася роль матері головної героїні, яка страждає від біполярного розладу і тому не може надавати дочці, яка потребує її, потрібну підтримку. Актриса впевнена, що про це потрібно говорити з екрану.

"Ви не уявляєте, скільки людей підходило до мене після прем'єри серіалу, щоб сказати, що це і їхня історія теж", — зазначає актриса.

Енді Макдавелл є представницею L'Oréal Paris вже більше 35 років і бере участь у програмі Women of Worth, присвяченій видатним жінкам, які змінюють життя на краще. За її словами, бренд вшановує жінок, підносить їх і передає фундаментальне послання: жінки старіють, але старіння не означає втрату їхньої краси.

Енді Макдавелл вже 35 років є представницею L'Oréal Paris

"Міф про красу, який я хотіла б розвінчати, полягає в тому, що потрібно бути молодою, щоб бути красивою. Вік не перешкода. Для мене стати старшою означає навчитися жити справжнім, краще усвідомлювати час, легше пробачати себе та інших, глибше любити, більше сміятися, не ставитися до себе так серйозно, бути гнучкою. Мені дуже подобається цитата Елеонори Рузвельт: "Красиві молоді люди — це випадковість природи, а красиві люди похилого віку — твори мистецтва". Ось що я відчуваю. Це не тільки моя зовнішність, це все, що мене оточує", — зазначає Енді Макдавелл, яка вже давно не фарбує волосся і ніколи не користувалася послугами пластичних хірургів.

Вона жартує, що до тих, хто фарбує волосся, вона ставиться добре, зрештою, це роблять дві її старші сестри. А свій вибір вона зробила просто тому, що це підходило до її зовнішності. Ставати іконою стилю вона не планувала.

Втім, вона не забуває про догляд за волоссям і за шкірою, користуючись зволожуючими засобами.

Але актриса розуміє, що хоч люди і підтримують ідею про те, що жінки мають право старіти, але суспільство усе рівно більше орієнтоване на молодь.

"Ми піддалися ідеї, що чоловіки можуть старіти, а жінки ні. І в нас немає вибору. Це сумна правда. Хоча розмаїття краси вже прийнято, нас надто довго намагалися класифікувати: хто такі жінки, якими вони мають бути. Ви знаєте, як кажуть? Що наш найкращий вік — у 29 років. А я думала, що в 40. Вийти за ці межі, значить проголосити, що мені комфортно в моєму віці, що я відстоюю те, що можу старіти. Я наполягаю, я не боюся старіти. Мене більше турбує хороше здоров'я", — але акторка, яка виросла на півдні США, де, за її словами, дівчаток виховували по-старому, понад усе дбаючи про те, щоб вони були милими і з хорошими манерами, визнає, що своїх доньок виховувала так само. І зараз намагається виправляти помилки.

Енді Макдавелл з доньками

"Я думаю, що одна з найпотужніших речей, які ви можете зробити для іншої людини і для наступного покоління, — це побачити їхню силу, підштовхнути їх йти далі, бути поряд з ними і сказати їм спасибі. Подякувати за те, що вони не терплять те, що терпіло наше покоління і не погоджуються на менше", — наостанок актриса розповіла, що найбільше любить проводити час зі своєю родиною в Монтані і просто медитувати під час прогулянок. За її словами, насолода природою – це магія, доступна кожному.

Нагадаємо, раніше Енді Макдавелл з'явилася на 95-й церемонії "Оскар".