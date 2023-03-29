64-летняя Энди Макдауэлл в ярко-розовом костюме на съемках рекламы L'Oreal (фото)

К ней на съемках в Париже также присоединилась 77-летняя Хелен Мирен.

Related video

64-летняя Энди Макдауэлл выглядела элегантно, когда она вместе с актрисой Хелен Миррен снимались для новой рекламы косметики L'Oreal Paris во французской столице. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда сериала "Четыре свадьбы и одни похороны" и "День сурка" выглядела непринужденно и гламурно в ярко-розовом костюме, а 77-летняя Хелен была в таком же красочном наряде.

Энди, которая является амбассадором L'Oreal Paris, продемонстрировала свое потрясающее чувство стиля в розовом топе и строгих брюках, которые она сочетала с блейзером на пуговицах цвета фуксии. Она свободно уложила свои серебристые локоны, а свою естественную красоту подчеркнула тушью для ресниц и помадой. Свой образ актриса завершила парой остроконечных туфель на шпильке.

Ее видели выходящей из кафе, украшенного стеной из розовых и белых цветов. На некоторых снимках она позировала на улице, демонстрируя свой макияж для рекламы.

Хелен выглядела стильно в длинном розовом платье с высоким воротником, украшенном эффектной бахромой на рукавах и по подолу.

Ранее Фокус писал, что Энди Макдауэлл стала звездой нового номера испанского Elle, появившись на обложке и не скрывая ни года из своих 64 лет. Она также дала откровенное интервью, рассказав о комфортном старении и о своих последних ролях.