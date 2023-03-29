64-річна Енді Макдавелл у яскраво-рожевому костюмі на зйомках реклами L'Oreal (фото)

До неї на зйомках у Парижі також приєдналася 77-річна Гелен Міррен.

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64-річна Енді Макдавелл мала елегантний вигляд, коли вона разом із акторкою Гелен Міррен знімалася для нової реклами косметики L'Oreal Paris у французькій столиці. Про це пише Daily Mail.

Зірка серіалу "Чотири весілля та один похорон" і "День бабака" мала невимушений і гламурний вигляд у яскраво-рожевому костюмі, а 77-річна Гелен була в такому ж барвистому вбранні.

Енді, яка є амбасадоркою L'Oreal Paris, продемонструвала своє приголомшливе почуття стилю в рожевому топі та строгих штанах, які вона поєднувала з блейзером на ґудзиках кольору фуксії. Вона вільно уклала свої сріблясті локони, а свою природну красу підкреслила тушшю для вій і помадою. Свій образ акторка завершила парою туфель на шпильці.

Її бачили, коли вона виходила з кафе, прикрашеного стіною з рожевих і білих квітів. На деяких знімках вона позувала на вулиці, демонструючи свій макіяж для реклами.

Гелен мала стильний вигляд у довгій рожевій сукні з високим коміром, прикрашеній ефектною бахромою на рукавах і по подолу.

Раніше Фокус писав, що Енді Макдавелл стала зіркою нового номера іспанського Elle, з'явившись на обкладинці та не приховуючи жодного року зі своїх 64-ох. Вона також дала відверте інтерв'ю, розповівши про комфортне старіння та свої останні ролі.