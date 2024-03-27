Эмма Стоун снова в деле: вышел тизер фильма "Доброта в своем роде"

Эмма Стоун уже в третий раз работает с режиссером Йоргосом Лантимосом. После выхода его фильма "Бедные-несчастные" актриса получила "Оскар".

После совместной работы над фильмом "Бедные-несчастные" номинированный на "Оскар" режиссер Йоргос Лантимос и победительница в номинации "Лучшая женская роль" Эмма Стоун уже подготовили свой следующий фильм. Компания Searchlight выпустила трейлер нового фильма Лантимоса "Доброта в своем роде" ("Виды доброты", "Kinds of Kindness"), сообщает Variety.

В картине играет Уиллем Дефо и Маргарет Куэлли, сыгравшие в "Бедных-несчастных" вместе со Стоун. Среди других актеров – Хонг Чау, Джо Элвин, Мамуд Ати и Хантер Шафер.

Сценарий ленты написал Лантимос в соавторстве с Эфтимисом Филиппу, с которым он ранее сотрудничал в своих фильмах "Лобстер", "Убийство священного оленя" и "Клык".

"Доброта в своем роде", согласно синопсису, – это "басня-триптих, рассказывающая о человеке без выбора, который пытается взять под контроль свою жизнь. В нем есть полицейский, встревоженный тем, что его жена, пропавшая в море, вернулась и кажется другим человеком, и женщина, решившая найти конкретного человека с особыми способностями, которому суждено стать выдающимся духовным лидером". Фильм обещает быть запутанным, наполненным черным юмором и визуально привлекательным, как и все работы Лантимоса.

Картину снимали в Новом Орлеане в конце 2022 года. Премьера ленты запланирована на 21 июня 2024 года.

Эта картина, как уже говорилось выше, вышла после фильма "Бедные-несчастные", получившего четыре "Оскара". Стоун сыграла Беллу Бакстер, женщину викторианской эпохи, которая покончила с собой и вернулась к жизни с мозгом своего будущего ребенка. Фантастический исторический фильм, охватывающий многие страны и исследующий темы женской автономии, получил премию "Оскар" за лучшего художника-постановщика, дизайн костюмов, прически и макияж, а также за лучшую женскую роль. Всего фильм был заявлен в 11 номинациях.

Стоун и Лантимос также работали над фильмом "Фаворитка" 2018 года. Его действие происходило в Англии XVIII века. Стоун и Рэйчел Вайс играли двоюродных сестер, борющихся за внимание королевы Анны (Оливия Колман). Фильм получил 10 номинаций на "Оскар".

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