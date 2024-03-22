"Каскадер": появился новый трейлер фильма с Райаном Гослингом

Во втором трейлере комедийного экшена показали еще больше шуток. И еще больше Гослинга, который стал настоящей звездой после фильма "Барби".

Related video

Студия Universal выпустила второй трейлер приключенческого комедийного боевика "Каскадер". Главные роли в котором исполнили Райан Гослинг и Эмили Блант. В украинский прокат фильм выйдет 35 апреля. Трейлер с украинской озвучкой появился на канале B&H.

В центре сюжета — каскадер Кольт Сиверс (Гослинг), который на съемках голливудских блокбастеров подменяет актеров, выполняя вместо них опасные трюки.

Трейлер фильма "Каскадер"

Кольт становится мишенью, дерется со злодеями, выпадает из окон и гоняет на опасной скорости. Оправившись от очередной травмы, едва не стоившей ему жизни, главный герой вынужден взяться за поиски внезапно пропавшей кинозвезды Тома Райдера (Аарон Тейлор-Джонсон).

И конечно, герой Райана должен вернуть себе любовь режиссера Джоди Морено, которую играет Эмили Блант.

Кадр из фильма "Каскадер" Фото: B&H Film Distribution Company

Постановщиком выступает Дэвид Литч ("Дэдпул 2", "Быстрее пули"). Сценарий написали Дрю Пирс и Глен А. Ларсон.

Критики тепло приняли трейлер "Каскадеров". На Rotten Tomatoes картина на данный момент имеет 88% положительных рецензий.

Напомним, главной приманкой фильма, несомненно является Райан Гослинг, который стал звездой фильма "Барби". Он был номинирован на "Оскар" за роль второго плана, статуэтку не получил, но зато его выступление с песенкой про Кена стало самым ярким музыкальным номером церемонии.

Интересно, но на церемонию Райан пришел с сестрой и родителями. Ева Мендес, с которой он встречается уже много лет, никогда не выходит с ним вместе на красную дорожку. И актриса рассказала, что это их общее решение.