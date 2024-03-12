Где была Ева Мендес во время триумфа Райана Гослинга

Актеры не появляются вместе на красной дорожке уже много лет. Так что на "Оскар 2024" Райан пришел с сестрой.

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Райан Гослинг появился на церемонии вручения "Оскара" 2024 года в сопровождении трех близких членов семьи: его мамы, сестры и отчима. Но в этом году на церемонии вручения наград снова не появилась его жена Ева Мендес. И она пояснила почему. Об этом пишет Harpers Bazaar.

Несмотря на наше разочарование, неудивительно, что Мендес не была частью семейного собрания на красной дорожке, поскольку они с Гослингом шли вместе только по одной красной дорожке: в 2012 году, когда они присутствовали на премьере своего фильма "Место под соснами".

Ева Мендес и Райан Гослинг Фото: Getty Images

После того, как они создали семью, Ева Мендес отошла от актерской деятельности и сосредоточилась на воспитании детей. Поэтому в наши дни, когда Гослинг посещает свои голливудские мероприятия, Мендес и их дочери, девятилетняя Эсмерельда и семилетняя Амада, поддерживают его издалека.

В этом году Мендес, кажется, была рядом со своим мужем на репетиции за день до церемонии, поскольку она поделилась своим клипом в его гримерке, а позже и фотографией себя в сказочном наряде, в котором он исполнял "Я просто Кен".

Райан Гослинг на "Оскаре 2024"

"Всегда рядом с моим мужчиной", — подписала она первый пост.

"Вы отвезли Кена на церемонию вручения "Оскара". А теперь, Райан, приходи домой, нам нужно уложить детей спать", — написала она в другом.

Ева Мендес

В прошлом году Мендес объяснила, почему больше не сопровождает мужа на его грандиозные голливудские мероприятия.

Поделившись в Instagram клипом, где они вместе показаны на экране в фильме "Место под соснами", Мендес ответила комментатору, который сказал, что они надеются увидеть ее с ним на красной дорожке во время его пресс-тура по "Барби".

Ева Мендес

"Какой классный комментарий, спасибо. Но мы не делаем это вместе. Как и эти фотографии, которые я публикую, мне удобно публиковать их только потому, что они уже есть", — сказала актриса.

В последующем комментарии к тому же посту Мендес напомнила, что она появилась на красной дорожке со своим возлюбленным только один раз, когда они продвигали свой общий фильм. И то, только потому, что создатели на этом настаивали.

Когда ее попросили объяснить, почему ей неудобно публиковать совместные фотографии себя и Гослинга, она написала: "Под "некомфортно" я имею в виду раскрытие нашей очень личной жизни, которую мы ценим. Хотя мне до сих пор не терпится снять с ним еще один фильм".

Напомним, выступление Райана Гослинга на "Оскаре 2024" стало настоящей сенсацией, хотя песня, которую он исполнял, не получила награду. Статуэтку получила Билли Айлиш. И это был единственный "Оскар" картины "Барби".