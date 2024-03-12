Де була Єва Мендес під час тріумфу Раяна Гослінга

Актори не з'являються разом на червоній доріжці вже багато років. Тож на "Оскар 2024" Раян прийшов із сестрою.

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Раян Гослінг з'явився на церемонії вручення "Оскара" 2024 року в супроводі трьох близьких членів сім'ї: його мами, сестри і вітчима. Але цього року на церемонії вручення нагород знову не з'явилася його дружина Єва Мендес. І вона пояснила чому. Про це пише Harpers Bazaar.

Незважаючи на наше розчарування, не дивно, що Мендес не була частиною сімейних зборів на червоній доріжці, оскільки вони з Гослінгом йшли разом тільки однією червоною доріжкою: 2012 року, коли вони були присутні на прем'єрі свого фільму "Місце під соснами".

Єва Мендес і Раян Гослінг Фото: Getty Images

Після того, як вони створили сім'ю, Єва Мендес відійшла від акторської діяльності та зосередилася на вихованні дітей. Тож у наші дні, коли Гослінг відвідує свої голлівудські заходи, Мендес та їхні доньки, дев'ятирічна Есмерельда і семирічна Амада, підтримують його здалеку.

Цього року Мендес, здається, була поруч зі своїм чоловіком на репетиції за день до церемонії, оскільки вона поділилася своїм кліпом у його гримерці, а пізніше і фотографією себе в казковому вбранні, в якому він виконував "Я просто Кен".

Раян Гослінг на "Оскарі 2024"

"Завжди поруч із моїм чоловіком", — підписала вона перший пост.

"Ви відвезли Кена на церемонію вручення "Оскара". А тепер, Раяне, приходь додому, нам потрібно вкласти дітей спати", — написала вона в іншому.

Єва Мендес

Минулого року Мендес пояснила, чому більше не супроводжує чоловіка на його грандіозні голлівудські заходи.

Поділившись в Instagram кліпом, де вони разом показані на екрані у фільмі "Місце під соснами", Мендес відповіла коментатору, який сказав, що вони сподіваються побачити її з ним на червоній доріжці під час його прес-туру за "Барбі".

Єва Мендес

"Який класний коментар, дякую. Але ми не робимо це разом. Як і ці фотографії, які я публікую, мені зручно публікувати їх тільки тому, що вони вже є", — сказала актриса.

У подальшому коментарі до того ж посту Мендес нагадала, що вона з'явилася на червоній доріжці зі своїм коханим тільки один раз, коли вони просували свій спільний фільм. І то, тільки тому, що творці на цьому наполягали.

Коли її попросили пояснити, чому їй незручно публікувати спільні фотографії себе і Гослінга, вона написала: "Під "некомфортно" я маю на увазі розкриття нашого дуже особистого життя, яке ми цінуємо. Хоча мені досі не терпиться зняти з ним ще один фільм".

Нагадаємо, виступ Раяна Гослінга на "Оскарі 2024" став справжньою сенсацією, хоча пісня, яку він виконував, не отримала нагороду. Статуетку отримала Біллі Айліш. І це був єдиний "Оскар" картини "Барбі".