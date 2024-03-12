Де була Єва Мендес під час тріумфу Раяна Гослінга
Актори не з'являються разом на червоній доріжці вже багато років. Тож на "Оскар 2024" Раян прийшов із сестрою.
Раян Гослінг з'явився на церемонії вручення "Оскара" 2024 року в супроводі трьох близьких членів сім'ї: його мами, сестри і вітчима. Але цього року на церемонії вручення нагород знову не з'явилася його дружина Єва Мендес. І вона пояснила чому. Про це пише Harpers Bazaar.
Незважаючи на наше розчарування, не дивно, що Мендес не була частиною сімейних зборів на червоній доріжці, оскільки вони з Гослінгом йшли разом тільки однією червоною доріжкою: 2012 року, коли вони були присутні на прем'єрі свого фільму "Місце під соснами".
Після того, як вони створили сім'ю, Єва Мендес відійшла від акторської діяльності та зосередилася на вихованні дітей. Тож у наші дні, коли Гослінг відвідує свої голлівудські заходи, Мендес та їхні доньки, дев'ятирічна Есмерельда і семирічна Амада, підтримують його здалеку.
Цього року Мендес, здається, була поруч зі своїм чоловіком на репетиції за день до церемонії, оскільки вона поділилася своїм кліпом у його гримерці, а пізніше і фотографією себе в казковому вбранні, в якому він виконував "Я просто Кен".
"Завжди поруч із моїм чоловіком", — підписала вона перший пост.
"Ви відвезли Кена на церемонію вручення "Оскара". А тепер, Раяне, приходь додому, нам потрібно вкласти дітей спати", — написала вона в іншому.
Минулого року Мендес пояснила, чому більше не супроводжує чоловіка на його грандіозні голлівудські заходи.
Поділившись в Instagram кліпом, де вони разом показані на екрані у фільмі "Місце під соснами", Мендес відповіла коментатору, який сказав, що вони сподіваються побачити її з ним на червоній доріжці під час його прес-туру за "Барбі".
"Який класний коментар, дякую. Але ми не робимо це разом. Як і ці фотографії, які я публікую, мені зручно публікувати їх тільки тому, що вони вже є", — сказала актриса.
У подальшому коментарі до того ж посту Мендес нагадала, що вона з'явилася на червоній доріжці зі своїм коханим тільки один раз, коли вони просували свій спільний фільм. І то, тільки тому, що творці на цьому наполягали.
Коли її попросили пояснити, чому їй незручно публікувати спільні фотографії себе і Гослінга, вона написала: "Під "некомфортно" я маю на увазі розкриття нашого дуже особистого життя, яке ми цінуємо. Хоча мені досі не терпиться зняти з ним ще один фільм".
Нагадаємо, виступ Раяна Гослінга на "Оскарі 2024" став справжньою сенсацією, хоча пісня, яку він виконував, не отримала нагороду. Статуетку отримала Біллі Айліш. І це був єдиний "Оскар" картини "Барбі".