Пенелопа Крус продемонстрировала пышное декольте в фотосессии для модного журнала (фото)

Актриса снялась в яркой фотосессии в преддверии своего 50-летия. Пенелопа призналась, что сейчас ее беспокоит, как устроить веселую вечеринку по случаю юбилея.

Испанская актриса, лауреат премии "Оскар" Пенелопа Крус выглядела потрясающе в смелом кружевном платье в фотосессии для Elle Spain, сообщает Hello Magazine.

49-летняя звезда продемонстрировала свое декольте, надев интересное зелено-серебряное блестящее платье-комбинацию со светло-зеленым кружевом, подчеркивающим лиф и глубокий бюст. Платье на тонких бретелях облегало ее стройную фигуру.

Пенелопа недавно сменила прическу: знаменитость сделала привлекательный боб с медовыми прядями. В новой фотосессии она выглядела практически загорелой с потрясающим теплым золотым хайлайтером на щеках.

В апреле Пенелопе исполнится 50 лет, и она открыто рассказала о том, что для нее может означать этот знаменательный возраст. "Я всегда обо всем беспокоюсь, поэтому не думаю, что смогу больше волноваться из-за того, что мне исполнилось 50", — сказала она журналистам.

Но что ее действительно беспокоит, как рассказала звезда, так это перспектива устроить вечеринку.

"Все мои друзья готовят меня, типа: "На этот раз тебя заставят устроить вечеринку. Если у вас вечеринка с большим количеством друзей, которых вы еще не видели в долгое время вы в конечном итоге испытываете сильный стресс, потому что хотите дать им всем возможность провести время и поговорить. Но это громко, и вы не можете слышать друг друга, и это становится таким напряженным", — поделилась Крус.

Также она подробно рассказала о своей важной вехе в журнале Elle Spain: "Я с каждым десятилетием, с каждым моментом пользуюсь этим и никогда не думаю, что "раньше было лучше". И я имею в виду не тот факт, что люди часто спрашивают, как проходящие годы влияют на меня, а скорее то, как я отношусь к себе, а также к безопасности или спокойствию, которые этот опыт дает вам".

Напомним, 5 марта сообщалось, что Пенелопа Крус в кожаной мини-юбке посетила Парижскую неделю моды. Звезда экрана посетила показ Chanel Paris Fashion Week в Grand Palais.