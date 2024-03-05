Пенелопа Крус в кожаной мини-юбке посетила Парижскую неделю моды (фото)

Неделя моды в столице Франции подходит к концу, однако еще происходят громкие fashion-события. Одно из них посетила Пенелопа Крус.

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49-летняя испанская актриса Пенелопа Крус появилась на Парижской неделе моды в мини-юбке. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда экрана посетила показ Chanel Paris Fashion Week в Grand Palais. Пенелопа была в кожаной мини-юбке и жакете, который она носила с поясом из бисера и ярким топом с воротником.

Пенелопа Крус Фото: Getty Images

На ногах знаменитости были туфли с ремешком. Она дополнила парижский аутфит темными солнцезащитными очками, демонстрируя свою новую прическу — каре.

В руке Пенелопа Крус держала классическую черную стеганую сумку Chanel на цепочке.

Пенелопа Крус Фото: Getty Images

На показе также появились Ванесса Паради, Маргарет Куэлли, Джиджи Хадид, Наоми Кэмпбелл и другие звезды.

Недавно Пенелопа Крус снялась для глянца и призналась, что когда готовилась к съемкам ее последнего фильма "Феррари" в Модене, Италия, с режиссером Майклом Манном, ей было трудно узнать о своей героине Лауре Феррари, жене Энцо Феррари, потому что местные жители отказывались рассказывать о ней.

"Они предпочитают держать ее в тени, как она была всю свою жизнь", — призналась Крус.

Напомним, Пенелопа Крус вышла в свет в цветочном платье.

Также Фокус писал об архивных кадрах Пенелопы Крус и Сальмы Хайек.