Пенелопа Крус у шкіряній мініспідниці відвідала Паризький тиждень моди (фото)

Тиждень моди у столиці Франції добігає кінця, проте ще відбуваються гучні fashion-події. Одну з них відвідала Пенелопа Крус.

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49-річна іспанська акторка Пенелопа Крус зʼявилася на Паризькому тижні моди в мініспідниці. Про це пише Daily Mail.

Зірка екрану відвідала показ Chanel Paris Fashion Week у Grand Palais. Пенелопа була в шкіряній міні-спідниці та жакеті, який вона носила з поясом з бісеру та яскравим топом з коміром.

Пенелопа Крус Фото: Getty Images

На ногах знаменитості були туфлі з ремінцем. Вона доповнила паризький аутфіт темними сонцезахисними окулярами, демонструючи свою нову зачіску — каре.

У руці Пенелопа Крус тримала класичну чорну стьобану сумку Chanel на ланцюжку.

Пенелопа Крус Фото: Getty Images

На показі також зʼявилися Ванесса Параді, Маргарет Кволлі, Джіджі Хадід, Наомі Кемпбелл та інші зірки.

Нещодавно Пенелопа Крус знялася для глянцю та зізналася, що коли готувалася до зйомок її останнього фільму "Феррарі" в Модені, Італія, з режисером Майклом Манном, їй було важко дізнатися про свою героїню Лауру Феррарі, дружину Енцо Феррарі, тому що місцеві жителі відмовлялися розповідати про неї.

"Вони вважають за краще тримати її в тіні, як вона була все своє життя", — зізналася Крус.

Нагадаємо, Пенелопа Крус вийшла у світ у квітковій сукні.

Також Фокус писав про архівні кадри Пенелопи Крус та Сальми Хаєк.