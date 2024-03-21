В лаковом корсете: Пенелопа Крус снялась в "горячей" фотосессии накануне 50-летия (фото)

Для создания запоминающегося образа стилисты выбрали для Пенелопы Крус вещи от Mugler, Versace и Chanel. А для макияжа использовали легкие естественные оттенки косметики.

Related video

Актриса Пенелопа Крус привлекла внимание фанатов, снявшись в яркой фотосессии в преддверии своего 50-летия. Звезду запечатлел на снимках фотограф Хави Гордо, а сами фото опубликовал испанский ELLE.

Актриса демонстрирует свою бросающую вызов возрасту фигуру в корсете Mugler без бретелек и кружевном платье цвета лайма Versace для апрельского выпуска журнала.

"Если вы спросите меня, какими были мои отношения с самой собой сейчас и те, которые у меня были, когда мне было 20 или 30, я, честно говоря, предпочитаю те, которые у меня есть сейчас", — рассказала Пенелопа Крус журналистам.

На обложке апрельского номера журнала Пенелопа появилась в черном лаковом корсете от Mugler, который подчеркивал ее грудь. Плечи актрисы при этом оставались открытыми. В качестве аксессуаров стилист Сильвия Монтели выбрала для звезды золотые серьги в форме цветка от Chanel. Также Пенелопа Крус изъявила желание использовать для этого образа собственное кольцо.

На обложке апрельского номера журнала Пенелопа появилась в черном лаковом корсете от Mugler Фото: ELLE

Одна из самых известных актрис Испании примерила и монохромный лук. В нем элегантно и дерзко сочетались белый нагрудный корсет из кожи наппа, тюлевое платье и трикотажное боди от бренда Alaïa. Покрой тюлевого платья с воротником-стойкой в сочетании с корсетом выгодно подчеркнули грудь актрисы. Особое внимание стилист и визажист придали макияжу Пенелопы. Для него использовали помаду L'Absolu Rouge в оттенке 6 Rose-Un от Lancôme и тени Hypnôse Palette 04 Taupe Craze того же бренда. В результате получился натуральный образ, исполненный в приятных нюдовых оттенках.

Покрой тюлевого платья с воротником-стойкой в сочетании с корсетом выгодно подчеркнули грудь актрисы Фото: ELLE

Кроме того стилист выбрала для оскароносной актрисы платье Versace из металлизированной сетки и кружева в нежных оттенках зеленого. Платье макси-длинны и на бретелях. В области декольте оно украшено однотонным кружевом, а нижняя часть становится акцентной за счет принта, сочетающего в себе ромбы нежно-зеленого и серебреного оттенков.

Стилист выбрала для оскароносной актрисы платье Versace из металлизированной сетки и кружева Фото: ELLE

Опубликовал журнал и черно-белые снимки актрисы. На них Пенелопа Крус демонстрирует костюм с пиджаком и мини-юбкой от Chanel. Пиджак выполнен из ткани с геометрическим принтом.

Пенелопа продемонстрировала костюм с пиджаком и мини-юбкой от Chanel Фото: ELLE

Особого внимания заслуживает макияж, с которым Пенелопа Крус появилась на обложке апрельского номера ELLE. Для него звезда Голливуда использовала тональный крем Teint Idôle Ultra Wear оттенка 315C и консилер Teint Idôle Ultra Wear All Over Concealer 02 Lys Rosé от Lancôme. Взгляд актриса подчеркнула с помощью карандаша для глаз Liner Idôle оттенка O1 Glossy Black. А для макияжа губ выбрала помаду L'Absolu Rouge Intmatte 525 French Bisou.

Взгляд актриса подчеркнула с помощью карандаша для глаз Liner Idôle оттенка O1 Glossy Black Фото: ELLE

Напомним, в начале марта Брэд Питт и Пенелопа Крус снялись в чувственной рекламе. Рекламный ролик был снят по мотивам фильма Клода Лелуша "Мужчина и женщина". Пенелопе и Брэду удалось идеально передать атмосферу картины.

Также мы писали о том, что 49-летняя Пенелопа Крус в эффектных образах снялась для глянца. Звезда экрана рассказала, как пыталась узнать информацию о своей героине Лауре Феррари. Впрочем, итальянцы отказывались рассказывать о женщине, которая вела довольно частный образ жизни.