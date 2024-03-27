Вышел первый трейлер комедийного боевика "Плохие парни 4" с Уиллом Смитом (видео)

В украинский прокат фильм выйдет 6 июня 2024 года. А уже сейчас зрители могут увидеть первый трейлер.

Студия Sony Pictures презентовала трейлер фильма "Плохие парни 4" с Уиллом Смитом и Мартином Лоуренсом в главных ролях. Видео появилось на официальной странице студии.

Официальное название фильма — "Плохие парни: езди или умри". Это четвертый фильм в популярной комедийной боевой франшизе, которая дебютировала на экранах телезрителей еще в 1995 году, когда Смит и Лоуренс впервые объединились как детективы полиции Майами Майк Лоури и Маркус Бернетт. Тогда они расследовали незаконную торговлю наркотиками в Майами.

Четвертая часть продолжает легендарную историю Уила Смита и Мартина Лоуренса, которые объединив усилия в роли детективов полиции Майами, ведут борьбу с нелегальной торговлей наркотиками в Майами.

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По сюжету сиквела Майку Лоури и Маркусу Бернетту придется отбелить имя своего бывшего начальника, которого пытается подставить мафия. В новых приключениях детективы попали в список преступники, из-за чего полиция устраивает на них настоящую охоту.

Что касается этой франшизы, семнадцать лет разделяли выпуски "Плохих парней II" в 2003 году и "Плохих парней на всю жизнь" в 2020 году, последний из которых вышел в кинотеатрах непосредственно перед закрытием выставки из-за пандемии COVID-19 и заработал 426,5 миллионов долларов в мировом прокате.

В январе Смит и Лоуренс объявили о четвертой части, а уже 7 июня 2024 года фильм "Плохие парни 4" презентуют в кинотеатрах

Напомним, ранее мы писали, что появился новый трейлер фильма с Райаном Гослингом. Кроме этого, Фокус писал, вышел первый трейлер фильма Тима Бертона "Битлджус 2".