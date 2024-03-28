Масляный маникюр: Том Бачик показал самое модное покрытие весны 2024

Звезды выбирают нежные тона, без кича и обилия декора. Светло-желтый цвет маникюра добавит ярковсти даже в пасмурный день.

Именитый американский мастер маникюра Том Бачик задает тренды на весну 2024. На примере своей постоянной клиентки Селены Гомес он продемонстрировал одно из самых модных покрытий сезона – "масляный маникюр".

Свое название оно получило, благодаря сходству с цветом сливочного масла. Это приглушенные оттенки желтого с глянцевым покрытием, ногти издалека напоминают кусочки масла.

Другие мастера уже подхватили идею и представляют свои вариации такого маникюра. Кроме однотонного глянцевого покрытия не менее эффектно смотрится наличие мелкого контрастного рисунка.

Контрастный рисунок придаст маникюру интересный вид

Еще один вариант разнообразить такой маникюр и сделать его интереснее – сделать несколько ногтей желтыми, а остальные – покрыть прозрачным лаком и сверху нанести рисунок в пастельных тонах. Такой маникюр выглядит по-настоящему весенним и не бросается в глаза контрастами.

Какой же маникюр без френча? Мастера обыгрывают "масло" на ногтях, делая "улыбку" желтым лаком. Не менее красиво смотрится обратный маникюр, а также сочетание френча с цельным покрытием ногтей.

Традиционный френч Обратный френч

"Масляному маникюру" можно придать лоска с помощью перламутра, а также использовать вариант бело-желтого омбре.

Перламутр придаст маникюру роскошный вид Омбре в масляных цветах

Этот нежный оттенок в любом исполнении смотрится круто как в однотонном варианте, так и с разными дизайнами, а также на ногтях любой длины и формы.

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