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Стиль жизни

Масляный маникюр: Том Бачик показал самое модное покрытие весны 2024

масляный маникюр
Фото: Instagram tombachik

Звезды выбирают нежные тона, без кича и обилия декора. Светло-желтый цвет маникюра добавит ярковсти даже в пасмурный день.

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Именитый американский мастер маникюра Том Бачик задает тренды на весну 2024. На примере своей постоянной клиентки Селены Гомес он продемонстрировал одно из самых модных покрытий сезона – "масляный маникюр".

Свое название оно получило, благодаря сходству с цветом сливочного масла. Это приглушенные оттенки желтого с глянцевым покрытием, ногти издалека напоминают кусочки масла.

Другие мастера уже подхватили идею и представляют свои вариации такого маникюра. Кроме однотонного глянцевого покрытия не менее эффектно смотрится наличие мелкого контрастного рисунка.

маникюр, весна 2024, модное покрытие Fullscreen
Контрастный рисунок придаст маникюру интересный вид

Еще один вариант разнообразить такой маникюр и сделать его интереснее – сделать несколько ногтей желтыми, а остальные – покрыть прозрачным лаком и сверху нанести рисунок в пастельных тонах. Такой маникюр выглядит по-настоящему весенним и не бросается в глаза контрастами.

маникюр, весна 2024, модное покрытие Fullscreen
маникюр, весна 2024, модное покрытие Fullscreen

Какой же маникюр без френча? Мастера обыгрывают "масло" на ногтях, делая "улыбку" желтым лаком. Не менее красиво смотрится обратный маникюр, а также сочетание френча с цельным покрытием ногтей.

маникюр, весна 2024, модное покрытие Fullscreen
Традиционный френч
маникюр, весна 2024, модное покрытие Fullscreen
Обратный френч

"Масляному маникюру" можно придать лоска с помощью перламутра, а также использовать вариант бело-желтого омбре.

маникюр, весна 2024, модное покрытие Fullscreen
Перламутр придаст маникюру роскошный вид
маникюр, весна 2024, модное покрытие Fullscreen
Омбре в масляных цветах

Этот нежный оттенок в любом исполнении смотрится круто как в однотонном варианте, так и с разными дизайнами, а также на ногтях любой длины и формы.

Ранее Фокус писал, почему нельзя покрывать ногти на ногах гель-лаком.