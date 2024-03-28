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Стиль життя

Олійний манікюр: Том Бачик показав наймодніше покриття весни 2024 року

масляний манікюр
Фото: Instagram tombachik

Зірки обирають ніжні тони, без кічу і великої кількості декору. Світло-жовтий колір манікюру додасть яскравості навіть у похмурий день.

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Іменитий американський майстер манікюру Том Бачик задає тренди на весну 2024. На прикладі своєї постійної клієнтки Селени Гомес він продемонстрував одне з наймодніших покриттів сезону — "масляний манікюр".

Свою назву воно отримало, завдяки схожості з кольором вершкового масла. Це приглушені відтінки жовтого з глянцевим покриттям, нігті здалеку нагадують шматочки масла.

Інші майстри вже підхопили ідею і представляють свої варіації такого манікюру. Крім однотонного глянцевого покриття не менш ефектний вигляд має наявність дрібного контрастного малюнка.

манікюр, весна 2024, модне покриття Fullscreen
Контрастний малюнок додасть манікюру цікавого вигляду

Ще один варіант урізноманітнити такий манікюр і зробити його цікавішим — зробити кілька нігтів жовтими, а решту — покрити прозорим лаком і зверху нанести малюнок у пастельних тонах. Такий манікюр має по-справжньому весняний вигляд і не впадає в око контрастами.

манікюр, весна 2024, модне покриття Fullscreen
манікюр, весна 2024, модне покриття Fullscreen

Який же манікюр без френча? Майстри обіграють "масло" на нігтях, роблячи "посмішку" жовтим лаком. Не менш гарний вигляд має зворотний манікюр, а також поєднання френча з цільним покриттям нігтів.

манікюр, весна 2024, модне покриття Fullscreen
Традиційний френч
манікюр, весна 2024, модне покриття Fullscreen
Зворотний френч

"Масляному манікюру" можна надати лиску за допомогою перламутру, а також використовувати варіант біло-жовтого омбре.

манікюр, весна 2024, модне покриття Fullscreen
Перламутр додасть манікюру розкішного вигляду
манікюр, весна 2024, модне покриття Fullscreen
Омбре в олійних кольорах

Цей ніжний відтінок у будь-якому виконанні має крутий вигляд як в однотонному варіанті, так і з різними дизайнами, а також на нігтях будь-якої довжини і форми.

Раніше Фокус писав, чому не можна покривати нігті на ногах гель-лаком.