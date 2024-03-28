Шарлиз Терон опубликовала редкие фотографии с детьми в Диснейленде (фото)

Актриса редко публикует семейные снимки. В 2012 и 2015 годах она удочерила двоих девочек.

Американская актриса, модель и балерина Шарлиз Терон 27 марта опубликовала в социальной сети три фотографии с отпуска в Disney World, который она проводит во Флориде со своими двумя дочерьми, сообщает Daily Mail.

"Включен режим весенних каникул", — сказала 48-летняя актриса в подписи к посту в Instagram. На снимках знаменитость проводит время в тематическом парке со своими дочерьми: 11-летней Джексон и семилетней Августой. На первом кадре оскароносная звезда "Монстра" одета белый топ с горизонтальными синими полосками, позируя перед замком Золушки в парке развлечений. На голове у актрисы была бейсболку с Микки Маусом. Свой образ Шарлин дополнила парой браслетов и черными солнцезащитными очками, которые зацепила за футболку.

На других снимках звезда позировала с дочерьми и каталась на американских горках Tron Lightcycle Power Run.

В последний раз она выходила в свет со старшей дочерью в сентябре прошлого года: они появились на показе Dior на Неделе моды в Париже. Обе дочери актрисы приемные. Ранее она рассказывала, что провела детство в Южной Африке, видела детские дома и всегда знала, что когда-нибудь усыновит ребенка, что и сделала в 2012 и 2015 годах. По ее словам, в отношениях с мужчинами она всегда была честна со своими партнерами в отношении своих взглядов на семью. "Именно усыновление ребенка было важной частью того, как должна выглядеть моя семья", — рассказывала она.

Напомним, в прошлом году Шарлиз Терон откровенно рассказала о том, как ее мать убила ее отца-абьюзера. Шарлиз призналась, что до сих пор переживает "травму" с той ночи.