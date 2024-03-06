Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Стиль жизни

Шарлиз Терон продемонстрировала подтянутую фигуру на спортивном мероприятии (фото)

Шарлиз Терон, Шарлиз Терон стиль, теннис, организация Шарлиз Терон, Desert Smash, Шарлиз Терон фигура
Фото: Getty Images | Шарлиз Терон

Событие имело спортивный и благотворительный характеры. Организация Шарлиз Терон занимается молодыми людьми в Южной Африке.

Related video

48-летняя американская актриса Шарлиз Терон продемонстрировала спортивную фигуру во время проведения 20-го ежегодного мероприятия Desert Smash, которое проходило в Ла-Квинта, штат Калифорния. Об этом пишет Daily Mail.

Это событие было направлено в пользу благотворительной организации Терон Africa Outreach Project. Звезда фильма "Безумный Макс" вышла на красную дорожку Desert Smash перед тем, как выступить с присутствующими на теннисном корте.

Шарлиз пришла в стильной белой теннисной юбке, которая демонстрировала ее подтянутые ноги. К спортивному аутфиту знаменитость южноафриканского происхождения добавила фиолетовую футболку.

Шарлиз Терон Fullscreen
Шарлиз Терон
Фото: Getty Images

На актрисе также были белые кроссовки, а ее светлые волосы были уложены объемными волнами.

Звезда экрана дополнила свой спортивный образ светлой кепкой и черной кофтой, когда вышла на теннисный корт.

Шарлиз Терон Fullscreen
Шарлиз Терон
Фото: Getty Images

Шарлиз Терон основала свою благотворительную организацию в 2007 году, и с тех пор она активно участвует в проекте. Организация в первую очередь сосредоточена на обогащении физического и психического благополучия молодых людей, живущих в Южной Африке.

Напомним, Шарлиз Терон откровенно рассказала о том, как ее мать убила отца.

Также Фокус писал о появлении Шарлиз Терон на показе Dior в платье из бисера.