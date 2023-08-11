Шарлиз Терон с двумя дочерьми станцевала на концерте Тейлор Свифт (видео)

Звезда отпраздновала свой день рождения под хиты популярной артистки.

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48-летняя американская актриса Шарлиз Терон посетила с дочерьми концерт Тейлор Свифт. Видео с события звезда экрана южноафриканского происхождения делится в своем Instagram с 7,5 млн подписчиков.

В свой 48-й день рождения, 7 августа 2023 года, знаменитость отправилась с двумя наследницами, 11-летней Джексон и 7-летней Огаст, на концерт Тейлор Свифт.

"Спасибо за самый лучший день рождения @taylorswift!!!! Мы так прекрасно провели время", — прокомментировала Шарлиз Терон.

Именинница танцевала под хиты Свифт в шляпе с широкими полями, белой футболке и пиджаке. Дочери знаменитости были в футболках и с собранными волосами.

Отметим, что Джексон является трансгендером. Впрочем, актриса не табуирует эту тему, активно общаясь со СМИ, поскольку и для нее, и для наследницы важно, чтобы к ней использовались правильные местоимения.

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Шарлиз Терон с дочерьми

В 2012 году Терон усыновила первого ребенка — сына Джексона. Впоследствии стала названной мамой дочери Огаст в 2015 году.

Напомним, Шарлиз Терон закрутила новый роман с манекенщиком.

Также Фокус писал о самом худшем свидании Шарлиз Терон.