Шарліз Терон з двома доньками станцювала на концерті Тейлор Свіфт (відео)

Зірка відсвяткувала свій день народження під хіти популярної артистки.

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48-річна американська акторка Шарліз Терон відвідала з доньками концерт Тейлор Свіфт. Відео з події зірка екрану південноафриканського походження ділиться у своєму Instagram з 7,5 млн підписників.

У свій 48-й день народження, 7 серпня 2023, знаменитість вирушила з двома спадкоємицями, 11-річною Джексон та 7-річною Огаст, на концерт Тейлор Свіфт.

"Дякую за найкращий день народження @taylorswift!!! Ми так чудово провели час", — прокоментувала Шарліз Терон.

Іменинниця танцювала під хіти Свіфт у капелюсі з широкими крисами, білій футболці та піджаку. Доньки знаменитості були у футболках та із зібраним волоссям.

Зазначимо, що Джексон є трансгендером. Втім, акторка не табуює цю тему, активно спілкуючись зі ЗМІ, оскільки і для неї, і для спадкоємиці є важливим, аби до неї використовувалися правильні займенники.

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Шарліз Терон з доньками

У 2012 році Терон усиновила першу дитину — сина Джексона. Згодом стала названою мамою доньки Огаст у 2015 році.

Нагадаємо, Шарліз Терон закрутила новий роман з манекенником.

Також Фокус писав про найгірше побачення Шарліз Терон.