Шарліз Терон продемонструвала підтягнуту фігуру на спортивному заході (фото)

Подія мала спортивний та благодійний характери. Організація Шарліз Терон опікується молодими людьми в Південній Африці.

Related video

48-річна американська акторка Шарліз Терон продемонструвала спортивну фігуру під час проведення 20-го щорічного заходу Desert Smash, який проходив у Ла-Квінта, штат Каліфорнія. Про це пише Daily Mail.

Ця подія була спрямована на користь благодійної організації Терон Africa Outreach Project. Зірка фільму "Шалений Макс" вийшла на червону доріжку Desert Smash перед тим, як виступити з присутніми на тенісному корті.

Шарліз прийшла в стильній білій тенісній спідниці, яка демонструвала її підтягнуті ноги. До спортивного аутфіту знаменитість південноафриканського походження додала фіолетову футболку.

Шарліз Терон Фото: Getty Images

На акторці також були білі кросівки, а її світле волосся було укладено об’ємними хвилями.

Зірка екрану доповнила свій спортивний образ світлою кепкою та чорною кофтою, коли вийшла на тенісний корт.

Шарліз Терон Фото: Getty Images

Шарліз Терон заснувала свою благодійну організацію у 2007 році, і з тих пір вона активно бере участь у проєкті. Організація в першу чергу зосереджена на збагаченні фізичного та психічного благополуччя молодих людей, які живуть у Південній Африці.

Нагадаємо, Шарліз Терон відверто розповіла про те, як її мати вбила батька.

Також Фокус писав про появу Шарліз Терон на показі Dior у сукні з бісеру.