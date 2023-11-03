Шарліз Терон відверто розповіла про те, як її мати вбила її батька-аб'юзера

Шарліз зізналася, що досі переживає "травму" з тієї ночі, коли її мама, Герда Маріц, застрелила батька актриси, Чарльза Терона.

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Шарліз Терон розповіла, що досі переживає травму, пов'язану з тим, що її матері довелося застрелити її батька, хронічного алкоголіка й аб'юзера. Особистий досвід актриси спонукав її боротися з насильством щодо жінок. Про це Шарліз розповіла в новому інтерв'ю журналу Town & Country.

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Шарліз Терон розповіла з наслідками якого тренду 1990-х бореться досі

48-річна уродженка Південної Африки зазначила, що "гендерне насильство впадає в око в Південній Африці та в усьому світі. Важко не усвідомлювати ці речі, просто будучи жінкою".

Мати Терон, Герда, застрелила її батька Чарльза Терона, коли майбутній актрисі було 15 років, 1991 року.

У червні 1991 року батько зірки "Божевільного Макса: Дорога люті", Чарльз, у п'яному вигляді погрожував своїй дружині та доньці. Тоді вони жили на відокремленій фермі в Беноні, неподалік від Йоганнесбурга.

"Мій батько був настільки п'яний, що ледве стояв на ногах, коли увійшов до будинку з пістолетом. Ми з мамою сиділи в моїй спальні, притулившись до дверей, тому що він намагався вибити двері. Ми підперли двері зсередини, щоб він не міг увійти. І тоді він відступив і тричі вистрілив у двері. У нас кулі не влучили дивом", — розповідала Терон в інтерв'ю.

За її словами, мати врятувала їх, убивши свого чоловіка. Оскільки вона стріляла з метою самооборони, Герді Маріц не було пред'явлено звинувачень.

Лауреатка премії "Оскар" розповіла, що її батько був "дуже хворою людиною" і все життя був алкоголіком.

Шарліз Терон Фото: Getty Images

"Я знала його тільки з одного боку — як алкоголіка. Це була досить безнадійна ситуація. Наша сім'я просто застрягла в цьому", — розповіла Шарліз.

"І повсякденна непередбачуваність життя з наркоманом — це те, з чим ви живете, і те, що ніби закарбовується у вашому тілі на все життя. Це більше, ніж просто одна подія з того, що сталося одного разу вночі", — зізналася актриса.

Інцидент із батьком назавжди змінив життя Шарліз, і тепер вона працює над тим, щоб привернути увагу до проблеми гендерного насильства.

Також на неї сильно вплинув той факт, що вона росла в ПАР у розпал епідемії СНІДу.

"Мені було близько 10 років, і люди навколо мене вмирали і були налякані. Тепер ми знаємо, що це був ВІЛ і СНІД, але тоді мало хто про це знав. Це справило на мене вплив", — зізналася актриса.

У межах свого фонду "Африканський інформаційно-просвітницький проєкт Шарліз Терон" акторка "Адвоката диявола" стала співавторкою ініціативи #TogetherForHer, спрямованої на допомогу в боротьбі з насильством в епоху пандемії в усьому світі та в Південній Африці.

Раніше Фокус писав про те, як Шарліз Терон та інші актори радикально змінювали зовнішність заради цікавих ролей.