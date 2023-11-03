Шарлиз Терон откровенно рассказала о том, как ее мать убила ее отца-абьюзера

Шарлиз призналась, что до сих пор переживает "травму" с той ночи, когда ее мама, Герда Мариц, застрелила отца актрисы, Чарльза Терона.

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Шарлиз Терон рассказала, что до сих пор переживает травму, связанную с тем, что ее матери пришлось застрелить ее отца, хронического алкоголика и абьюзера. Личный опыт актрисы побудил ее бороться с насилием в отношении женщин. Об этом Шарлиз рассказала в новом интервью журналу Town & Country.

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Шарлиз Терон рассказала с последствиями какого тренда 1990-х борется до сих пор

48-летняя уроженка Южной Африки отметила, что "гендерное насилие бросается в глаза в Южной Африке и во всем мире. Трудно не осознавать эти вещи, просто будучи женщиной".

Мать Терон, Герда, застрелила ее отца Чарльза Терона, когда будущей актрисе было 15 лет, в 1991 году.

В июне 1991 года отец звезды "Безумного Макса: Дорога ярости", Чарльз, в пьяном виде угрожал своей жене и дочери. Тогда они жили на уединенной ферме в Беноне, неподалеку от Йоханнесбурга.

"Мой отец был настолько пьян, что едва стоял на ногах, когда вошел в дом с пистолетом. Мы с мамой сидели в моей спальне, прислонившись к двери, потому что он пытался выбить дверь. Мы подперли дверь изнутри, чтобы он не мог войти. И тогда он отступил и трижды выстрелил в дверь. В нас пули не попали чудом", — рассказывала Терон в интервью.

По ее словам, мать спасла их, убив своего мужа. Поскольку она стреляла в целях самообороны, Герде Мариц не было предъявлено обвинений.

Лауреатка премии "Оскар" рассказала, что ее отец был "очень больным человеком" и всю жизнь был алкоголиком.

Шарлиз Терон Фото: Getty Images

"Я знала его только с одной стороны — как алкоголика. Это была довольно безнадежная ситуация. Наша семья просто застряла в этом", — рассказала Шарлиз.

"И повседневная непредсказуемость жизни с наркоманом — это то, с чем вы живете и то, что как бы запечатлевается в вашем теле на всю оставшуюся жизнь. Это больше, чем просто одно событие из того, что произошло однажды ночью", — призналась актриса.

Инцидент с отцом навсегда изменил жизнь Шарлиз, и теперь она работает над тем, чтобы привлечь внимание к проблеме гендерного насилия.

Также на нее сильно повлиял тот факт, что она росла в ЮАР в разгар эпидемии СПИДа.

"Мне было около 10 лет, и люди вокруг меня умирали и были напуганы. Теперь мы знаем, что это был ВИЧ и СПИД, но тогда мало кто об этом знал. Это оказало на меня влияние", — призналась актриса.

В рамках своего фонда "Африканский информационно-просветительский проект Шарлиз Терон" актриса "Адвоката дьявола" стала соавтором инициативы #TogetherForHer, направленной на помощь в борьбе с насилием в эпоху пандемии во всем мире и в Южной Африке.

Ранее Фокус писал о том, как Шарлиз Терон и другие актеры радикально меняли внешность ради интересных ролей.