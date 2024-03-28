29-летняя блогер Анита Соловей, которая перенесла инсульт, рассказала Фокусу о своем состоянии

После инсульта, который перенесла блогерша прошло чуть больше месяца. Сейчас ее уже выписали из больницы, поэтому она проходит реабилитацию по восстановлению зрения, которое частично потеряла.

29-летняя блогерша автор концепции оранжевого блогера и предпринимательница Анита Соловей, которая месяц назад перенесла ишемический инсульт рассказала о своем самочувствии сейчас и реабилитации, которая ее ожидает. Об этом Анита Соловей рассказала Фокусу.

По ее словам, сейчас она восстанавливается после установленного диагноза. По рекомендации врачей вернулась к работе, чтобы избежать депрессии и поддерживать деятельность мозга.

"Сейчас у меня частичная потеря зрения. У меня есть полгода, чтобы его восстановить. Для этого я делаю упражнения на глаза, которые прописал врач, а также вяжу крючком и рисую картины по номеркам. Это помогает глазам лучше работать, а также сфокусироваться, с концентрацией сейчас тоже есть определенные проблемы. Делаю все возможное, чтобы улучшить свое состояние, и выполняю все рекомендации врачей. Поддержка близких очень спасает меня", — отметила блогерша.

Девушка призналась, даже когда попала в реанимацию пыталась не терять оптимизма, все время она пыталась шутить, поддерживать тех, кто рядом, и наделять жизнь смыслами, даже в такой тяжелый период.

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Анита Соловей Фото: Фото от менеджера

Анита Соловей отметила, что очень благодарна своим подругам, которые постоянно были рядом с ней, даже сейчас, во время реабилитации, они по очереди приезжают к ней, поддерживают.

Блогерша также призналась, что эта ситуация в жизни заставила ее многое переосмыслить и сделать выводы.

"Это был замечательный Helicopter view на собственную жизнь, на то, чем ты занимаешься. Я удивлена, ведь я ничем не разочарована! На грани смерти я очень сильно пересмотрела многие вещи. Выводы: не тратьте свое время зря, вы не представляете, как мало у нас времени в этом мире, чтобы жить, чтобы реализовывать себя, чтобы любить, а также, чтобы делать добрые дела. Сейчас желание делать добро и помогать другим стало еще больше. Надо 100% наделять свою жизнь смыслами, каждое свое действие. Не жить рутиной, а вместо этого жить сознательно. Не обращайте внимания на то, что говорят люди. Я никогда не уделяла этому много внимания, а теперь еще больше меня не будет беспокоить то самое общественное мнение", — добавила Анита Соловей.

Напомним, ранее мы писали, блогер рассказал, что Таня Пренткович и Андрей Гонковский теперь живут в Португалии. Кроме этого, Фокус писал, с известной танцовщицей Аленой Шоптенко произошел несчастный случай.